Компания выигравших: как идут дела у сохранивших верность России иностранных брендов?

Изменения в геополитической обстановке вызвали волну предположений о возвращении ушедших из России иностранных брендов. При этом понятно, что возвращение будет происходить на российских условиях с учетом интересов страны и не придется рассчитывать, как раньше, на режим наибольшего благоприятствования. В этом свете куда выигрышнее выглядят позиции компаний, которые не поддались политическому и санкционному давлению и продолжили развивать свой бизнес в России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вход по одному

Событием последних дней стало сообщение о том, что итальянский производитель бытовой техники Ariston получил назад свои активы в России после ухода с нашего рынка. С 2022 года завод «Аристон термо Русь», расположенный в городе Всеволожске Ленинградской области, простаивал, а 1 августа 2024 года компанию передали под управление «Газпром бытовые системы». Указ о временной национализации компании Владимир Путин отменил 26 марта. Однако так повезти может не всем, кто захочет вернуться на перспективный российский рынок, особенно привлекательный на фоне падения продаж и экономического спада в Европе.

После громких заявлений в 2022 году выяснилось, что многие иностранные гиганты, уходя, оставляли дверь приоткрытой. Например, французский автопроизводитель Renault передал в госсобственность РФ 67,69% акций «АвтоВАЗа» в рамках символической «сделки за рубль», но при этом сделка предусматривала, что опцион на обратный выкуп доли будет действовать в течение шести лет. Однако первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал «АвтоВАЗа» возможно только в случае, если иностранная компания выполнит ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления.

Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. При этом возможность их возвращения будет рассматриваться через призму приоритетов российского бизнеса и отдельно для каждой иностранной компании, подчеркнул президент РФ.

Не поддались санкциям

По данным западных экспертов, с 2022 года 1 600 иностранных компаний либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность, а более 2100 продолжили свою работу в стране. Несмотря на сильное политическое давление, оставшиеся продолжают работать либо напрямую, либо формально дистанцировавшись и сменив вывеску в угоду политической повестке тем или иным способом.

Французский ретейлер Auchan не просто остался, но и локализовал поставки, увеличив долю российских производителей в своем ассортименте. Почти 90% продукции собственной торговой марки теперь производится внутри страны, обеспечивая работой отечественные компании.

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Косметический вариант

Косметическая компания Avon, принадлежащая бразильской Natura&Co, стала одной из тех, кто не только продолжил, но и расширяет свою деятельность в России. Avon пришла в Россию 30 лет назад, в 2004 году запустила собственное производство в Подмосковье. Бренд демонстрирует комплексный подход к развитию, успешно сочетая экономические, социальные и культурные инициативы.

Завод Avon в Наро-Фоминске сегодня — системообразующее предприятие, которое обеспечивает рабочие места и вносит значительный вклад в региональную экономику, там производят более 500 наименований косметики и парфюмерии. А в 2023 году Avon открыл Центр исследований и разработок, продемонстрировав приверженность развитию в России с прицелом на долгосрочную перспективу.

Компания не только занимается развитием производства в России для собственного бренда, но и открыта к сотрудничеству с отечественными производителями в рамках контрактного производства, готова разрабатывать и адаптировать продукты для партнеров.

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«Последние несколько лет мы выстраиваем здесь устойчивую локальную платформу: от расширения контрактов с российскими и азиатскими поставщиками ингредиентов до перевода полностью всех IТ-систем, включая производственные, на отечественное ПО, — рассказала Елена Ведникова, руководитель центра исследований и разработок компании Avon Россия. — В общей сложности мы инвестировали около 740 млн рублей в локализацию бизнеса в России — сейчас это стратегический приоритет».

Культурная интеграция — еще один важный вектор компании. Прошедшей зимой в рамках локализации бренда в России Avon выпустил к новому году линейку продуктов с упаковкой, иллюстрированной персонажами и рисунками по мотивам русских сказок. Новая детская линейка компаний создана совместно с киностудией «Союзмультфильм» и посвящена мультсериалу «Простоквашино». Совсем недавно амбассадором Avon Россия стала прославленная российская фигуристка Евгения Медведева. Проекты отражают стремление бренда к глубокой интеграции в российский культурный контекст.

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Социальная ответственность компании выражается в поддержке многодетных семей, жителей приграничных регионов России и других граждан в трудной жизненной ситуации через благотворительные программы. В сотрудничестве с фондом «Русь» были организованы гуманитарные отправки и передано более 100 тысяч единиц продукции.

Компания поддерживает российские фонды, которые занимаются профилактикой рака груди и помощью женщинам, которые столкнулись с заболеванием. Avon также активно поддерживает государственные инициативы по линии правительства и Минпромторга, в том числе обязательную маркировку продукции, как важное условие для повышения прозрачности и безопасности производства в косметической отрасли.

Таким образом, Avon не только укрепляет рыночные позиции, но и вносит вклад в социальное благополучие и сохранение культурного кода России.

Остались

Не скрываясь, продолжает вести бизнес в России производитель шоколада Ritter Sport немецкая компания Alfred Ritter. Как объяснил генеральный директор компании Андреас Ронкен, Россия — второй по величине рынок, и уход с него привел бы к увольнению двух сотен человек с единственного в Германии завода в Вальденбухе, «Наше решение было правильным, и я бы принял его снова таким же образом», — сказал Ронкен.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила, что приостановила продажу и производство в России своего флагманского напитка, но решила не сворачивать в стране молочный бизнес, где напрямую заняты 20 тыс. человек и косвенно — 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих.

«Будучи компанией по производству продуктов питания и напитков, сегодня мы как никогда прежде должны хранить верность гуманитарному аспекту нашего бизнеса. Это означает, что мы обязаны и впредь предлагать в России другие наши товары», — написал генеральный директор Рамон Лагуарта в электронном письме сотрудникам в сентябре 2022 года.

Продолжая развивать свой бизнес в России, 1 апреля 2025 года PepsiCo запустил производство снэков и соленых закусок под Новосибирском.

Coca-Cola, как известно, теперь работает в России под названием Multon Partners, передав управление своими предприятиями дочерней компании Hellenic Coca-Cola.

Распространенным явлением стала передача компании под управление или символическая продажа местному топ-менеджменту, например, так поступили Leroy Merlin и L'Occitane. В качестве примера продажи российского подразделения его топ-менеджменту можно привести французского производителя электрооборудования Schneider Electric и британского автодилера Inchcape.

Обоснованность выбора оставшихся в России иностранных брендов демонстрируют результаты их деятельности. Lerroy Merlin в 2023 году российский бизнес принес 20% от всех продаж и четверть чистой прибыли.

Еще одним примером успеха в противодействии антироссийским санкциям служит Райффайзен Банк — российское подразделение австрийской финансовой группы. По данным за прошлый год, доля российской части бизнеса в прибыли всей группы составила 45%.

Жизненный выбор

По доле оставшихся в России иностранных брендов в лидерах фармакологическая отрасль, которую в наименьшей степени затронули экономические санкции. И их бизнес развивается, несмотря на самоограничения, сделанные в угоду западной политической повестке. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма»), которая объединяет крупнейших производителей лекарственных препаратов, входящих в ТОП-20 мировых фармацевтических компаний.

«Подавляющее большинство компаний — членов ассоциации не только не остановили поставки лекарственных препаратов, но и увеличили их, — сообщил Вадим Кукава, исполнительный директор ассоциации «Инфарма». — Ассортимент поставляемых в нашу страну препаратов также вырос. Опрос иностранных фармкомпаний в России показал, что, несмотря на все ограничения, в период с 2020 по 2024 год компании подали на регистрацию более 120 оригинальных препаратов (химического синтеза и биологических) и порядка 250 воспроизведенных и биоподобных препаратов, новых лекарственных форм. Анализ данных регистрационных процедур за 2024 год также показал, что их объем сопоставим с тем, что был зафиксирован по итогам 2020 года».

В список 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2023 году, по данным Forbes, вошли фармацевтические производители Bayer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca и Abbott Laboratories.

Продолжают работу в России американская компания Pfizer, венгерская Gedeon Richter, французская Servier, иностранные собственники сохраняют свои доли в капитале компаний «Акрихин» и «Верофарм».

Среди поставщиков по госконтрактам в 2024 году первые места среди фармкомпаний занимали швейцарская F. Hoffam-La Roche (доля по итогам первого полугодия — 9,5%) и международная компания AstraZeneca (7,1%).