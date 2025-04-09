СБУ, полевые командиры, Офис Зеленского. Замешан ли Киев в покушении на Трампа?

Сенатор Климов: покушения на Трампа могут быть связаны с Украиной

Американские СМИ сообщили, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. В ответ на открывшиеся данные Дональд Трамп-младший задался вопросом, почему Киев до сих пор замалчивал этот факт и не могут ли быть власти причастны к покушению. Действительно ли Киев может быть связан с покушением на Дональда Трампа и какой ответ ждет украинскую администрацию в случае подтверждения этой информации — в материале «Газеты.Ru».

Американское издание Newsweek сообщило, что гражданин США Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента страны Дональда Трампа, пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.

По данным Newsweek, Раут общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил РПГ или Stinger. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

В понедельник, 8 апреля, министерство юстиции подало ходатайство о разрешении использовать переписку Раута в его деле. Прокуроры утверждают, что обвиняемый пытался получить зенитное оружие в августе 2024 года, что является «прямым доказательством его виновности в покушении».

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Позже сын президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X заявил, что Киев замалчивал факт того, что американец Райан Уэсли Раут пытался приобрести на Украине противотанковый гранатомет незадолго до покушения на Дональда Трампа.

«Тот факт, что они [украинцы], судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие <...>, похоже, куда более крупная проблема. Интересно, почему?» — написал сын американского президента.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал позором информацию о возможной причастности Украины к покушению на президента США Дональда Трампа осенью прошлого года.

«Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал в мессенджере Медведев.

15 сентября прошлого года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба. В тот момент тогда еще кандидат в президенты США находился там. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

close Спецслужбы возле поля для гольфа Trump International Golf Course после сообщений о выстрелах, 15 сентября 2024 года Marco Bello/Reuters

Помешанность на Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что мужчина, арестованный по подозрению в попытке убийства президента Дональда Трампа, провел последние годы, пытаясь собрать собственный отряд для защиты Украины. Газета ссылается на данные сотрудников правоохранительных органов.

«После задержания Райана Уэсли Раута агенты ФБР обыскали машину и исследовали его жизнь в поисках возможных мотивов покушения на президента США. 58-летний Раут проживал на острове Оаху на Гавайях, в доме некой Кэтлин Шаффер. В 2022 году в блоге на краудсорсинговом сайте по сбору средств GoFundMe, Кэтлин Шаффер объявила, что она собирает средства для поддержки своего жениха Райана, который отправился в Киев в апреле, чтобы поддержать народ Украины », — говорится в материале.

Раут якобы координировал международных волонтеров и помог отправить 120 беспилотников на украинскую передовую. Страница GoFundMe собрала пожертвования на общую сумму $1865, которые, как написала Шаффер в посте, пойдут на оплату тактического снаряжения, проживания в хостеле и других принадлежностей для волонтеров, которые отправились на Украину.

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В 2023 году Раут также дал интервью для газеты The New York Times. Он рассказал, что сам провел несколько месяцев на Украине в 2022 году и планирует переправлять туда афганских солдат, бежавших из Афганистана.

При чем тут Киев?

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что покушения на Трампа напрямую могут быть связаны с Украиной. Таким мнением он поделился с «Газетой.Ru».

«Когда случилось еще первое покушение на Трампа, когда ему пулей задели ухо, я сразу сказал, что здесь надо обязательно искать украинский след. Когда же возникла вторая ситуация, во время игры в гольф, я просто укрепился в своем предположении, что скорее всего, в этом деле может быть замешана СБУ или связанные с киевским режимом силы», — сказал сенатор.

Климов уверен, что Трамп не оставит это дело просто так и за расследованием обязательно последуют какие-нибудь санкции в отношении Киева или лично Зеленского.

Политолог Дмитрий Солонников также считает, что связь Украины с покушением на Трампа совершенно явная:

«Мы прекрасно понимаем, что на Украине оружие бесконтрольно продается много кем и разными способами. Неоднократно повторялась ситуация, когда оружие, поставленное Западом, оказывалось где-то в Латинской Америке или в Африке. В СМИ показывали мексиканскую мафию с джевелинами (Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс), которые были отправлены на Украину».

По мнению Солонникова, никакого контроля за поставленным вооружением в Киеве нет и поэтому подобные поставки могут осуществлять как полевые командиры, так и представители ГРУ, СБУ или администрации президента.

«Совершенно не обязательно, что к этому причастен лично Зеленский, хотя его вина здесь, без сомнения, в том, что это оружие так бесконтрольно расходится. Конечно, не исключено, что он лично курировал покушение», — сказал политолог «Газете.Ru».

Он напомнил, что прихода Трампа боялись не только в Киеве, но и по всей Европе:

«Никто и не скрывает, что приход Трампа был совершенно нежелательным. Британия активно направляла в Штаты политтехнологов, работающих на Демократическую партию, европейские лидеры открыто высказывались в медиа против Трампа, поддерживая сначала Байдена, а потом Камалу Харрис».

Противоположной точки зрения придерживается политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Он считает, что переписка Раута с неким украинским поставщиком не доказывает причастность Украины к покушению.

«Раут очевидно был не совсем здоров психологически и давно был помешан на ненависти к Трампу, неоднократно у себя в социальных сетях писал о том, что тот не достоин быть президентом США. Потом он связался непонятно с кем в социальных сетях, думая, что это украинский поставщик оружия, но оружия так и не получил. Так что по факту никакой причастности Украины пока не доказано», — сказал «Газете.Ru» политолог.

По мнению Синельникова-Оришака ненавистников Трампа в Соединенных Штатах очень много, поэтому при желании можно найти еще людей, которые были бы готовы совершить покушение на президента.

«Скорее всего, близкие к Трампу круги захотели использовать произошедшие покушения и зацикленность Раута на Украине в своих целях. Не интересно же, если это был просто ненавистник Трампа, куда интереснее, если он связан с Украиной », — заключил политолог.

Трамп ничего не забывает

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что Зеленский фактически участвовала в предвыборной кампании на стороне демократов, когда посетил завод боеприпасов в штате Пенсильвания. По мнению Олейника, Киев не хотел победы Трампа и мог прибегнуть к любым инструментам для достижения своей цели.

«Переписка Раута с украинской стороной существует и это уже неоспоримый факт причастности Киева к покушению на Трампа. Тем более, что Раут хотел купить не просто винтовку, а противотанковый гранатомет или зенитную ракету, чтобы выстрелить в личный самолет Трампа. Тогда простым ранением дело бы точно не обошлось. Мне кажется, что озвученные Трампом-младшим детали дела могут послужить рабочей версией для расследования», — заявил бывший депутат.

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Олейник уверен, что президент Трамп не оставит без внимания детали о причастности Украины к его покушению:

«Трамп действительно все помнит. Он об этом говорил неоднократно и подтверждает свои слова делом, увольняя всех причастных к тому, как пытались его дискредитировать на прошлых выборах и в ходе кампании 2016 года».

При этом, по мнению бывшего депутата Рады, Трамп не торопится сводить окончательные счеты с Зеленским, потому что украинский президент все еще нужен ему.

«Зеленский еще должен выполнить несколько важных вещей для Трампа. Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу от ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказать Зеленского. Это могут быть персональные санкции или уголовное дело за хищение американских денег. Я думаю, что руководитель ФБР Кэш Патель уже давно готов и только ждет отмашки от Трампа», — сказал Олейник.