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Трамп обвинил Китай в игре «не по правилам» из-за ответных пошлин

Трамп заявил, что Пекин играет не по правилам, вводя ответные пошлины
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что ответные пошлины Китая нарушают правила международной торговли.

По словам политика, КНР «использует каждый трюк» и манипулирует валютой, чтобы компенсировать последствия от пошлин США, а это «не по правилам».

При этом американский лидер допустил, что Пекин пойдет на сделку, чтобы отменить дополнительные американские пошлины в 104 % на китайские товары. Трамп считает, что Китай не знает, как начать переговоры, так как «они гордые люди».

2 апреля президент Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Спустя неделю американский политик объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%. Накануне Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку». Представители КНР в их число не входит, президент США объяснил такое поведение «гордостью». В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом».

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.

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Тарифные войны Трампа
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