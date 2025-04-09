«Переговоры идут успешно». Почему США уходят из ключевого центра поддержки Украины

США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину. СМИ отмечают, что это происходит на фоне растущих в Европе опасений по поводу обязательств США по европейской обороне. Что стоит за действиями Пентагона, справится ли Европа без американских военных и не рано ли говорить об оптимистичном сценарии, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

США завершают работу в миссии помощи Украине NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Личный состав ВС США и оборудование выводится из пункта материально-технического обеспечения Ясенка, размещенного близ польского аэродрома Жешув.

Авиационная база Жешув — один из ключевых звеньев в поставках вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, продовольствия, горючего, медицинского имущества ВСУ. Через этот аэродром проходит до 90% материальных средств, направляемых на Украину. Аэродром служил ключевым плацдармом для сил США, НАТО и партнеров с 2022 года, после начала российской спецоперации.

Как пишет газета Politico, Вооруженные силы США выведут весь личный состав и технику из Ясенки, что позволит им сэкономить «десятки миллионов долларов».

«После трех лет в Ясенке это возможность верно откалибровать наше присутствие», — сказал командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

«Это не вывод войск». Почему американские военные покидают польскую базу Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие... 08 апреля 21:19

Издание отмечает, что вывод американских войск с польской базы предпринят «на фоне растущих в Европе сомнений по поводу обязательств США по европейской обороне при президенте Дональде Трампе, который пригрозил не защищать страны НАТО, чьи траты на оборону, по его мнению, недостаточны».

Кто заменит?

Вместе с тем нет ясности, а сколько конкретно военнослужащих (офицеров, сержантов, рядовых) и гражданского персонала ВС США находилось в населенном пункте Ясенка? Какие обязанности они выполняли? Что представляет собой «оборудование», которое в настоящее время выводится американцами из пункта материально-технического обеспечения? В чем заключались его функции?

Наконец, кому после вывода американских военнослужащих передается тот объем обязанностей, которые выполнял контингент ВС США? И куда конкретно направляется личный состав ВС США с Жешува, для решения каких задач?

Без конкретных и однозначных ответов на эти вопросы весьма трудно сформировать какую-либо правдоподобную версию происходящего в населенном пункте Ясенка. Без этой информации любые попытки объяснить происходящее не более чем предположения и гипотезы. Пока же в официальных отчетах Пентагона вывод войск из Жешува носит название «стратегическая оптимизация сил». Однако ориентировочную численность контингента ВС США в Ясенках никак нельзя отнести даже к оперативным соединениям.

Наиболее убедительная версия происходящего — военно-техническое сотрудничество с Украиной теперь становится сферой деятельности европейских государств — участников НАТО.

Именно Европа отныне будет отвечать за поставки Вооруженным силам Украины зенитных ракетных и противотанковых ракетных комплексов, артиллерийского, минометного, танкового и стрелкового вооружения, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийской разведки, топопривязки боеприпасов, управляемых ракет.

На Старый свет будут возложены и все вопросы тылового обеспечения ВСУ — поставки продовольствия, горючего и смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, миссию в Ясенке теперь выполняют в основном норвежские, немецкие, британские и польские военные.

Оптимистичный сценарий

Есть и еще одна версия происходящего в Жешуве. По большей части, она исключительно из области желаемого. А если предположить, что переговоры о возможном перемирии между всеми заинтересованными сторонами идут достаточно успешно (информации о них в публичном доступе почти нет), уже наметились какие-либо сроки и этапы, и необходимость в функционировании пункта материально-технического обеспечения в Жешуве в авральном режиме скоро отпадет?

Но подобный вариант развития обстановки все-таки выглядит как излишне оптимистичный. Никаких достоверных данных, что события развиваются именно в этом направлении, пока нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).