Поздравления с днем рождения для девушки и женщины: душевные пожелания своими словами

Бывает сложно написать по-настоящему душевные пожелания с днем рождения и выразить свои эмоции. Но не обязательно чувствовать вдохновение, чтобы подобрать правильные слова и показать, что вы по-настоящему цените и уважаете женщину — будь то мама, подруга, коллега или любимая. Рассказываем, как написать своими словами красивое и теплое поздравление с днем рождения, и сделать это так, чтобы оно не выглядело шаблонно и звучало оригинально.

Когда поздравлять с днем рождения

День рождения для женщины — повод для поздравлений от родных, близких, коллег и друзей. Это обязательная часть социального этикета, укрепляющего взаимоотношения между людьми. Через поздравления можно продемонстрировать уважение и заботу, выразить благодарность, любовь или восхищение.

В идеале с днем рождения поздравляют день в день. Главное — не раньше, но можно позже. Знатоки этикета полагают, что строгих правил тут нет. Есть даже мнение, что день рождения длится неделю после даты и ничего не мешает поздравить хоть через пять дней. Как говорится: «Лучше позже, чем никогда».

Как выбрать правильные слова для поздравления

Обычно в поздравления вкладывают личное отношение к адресату. При этом люди часто прибегают к устоявшимся формулировкам, когда не хватает слов, чтобы выразить в пожеланиях свои эмоции.

Шаблонные фразы удобны, но их недостаток в том, что из-за частого употребления они звучат формально и неискренне.

Исключение — поздравления в официально-деловой обстановке, например, на работе, где стандартные фразы навязаны этикетом. Эти обстоятельства требуют от поздравляющего соблюсти баланс между принятыми в обществе официальными формулами и личным дружеским отношением к адресату.

Когда вы поздравляете значимых и близких в вашей жизни людей, ситуация иная. Вам известны их увлечения, предпочтения и ожидаемые события в будущем. Это позволяет предельно конкретизировать поздравления для них и пожелать не просто «счастья и радости», а назвать актуальные для близких вещи . Например, пожелать круто отдохнуть на море, получить права, исполнить мечту и т. д.

Поздравления в стихах не менее популярны, чем в прозе. Если вы не нашли подходящего случаю стихотворения, которое бы выразило ваши чувства, лучше заказать поздравительный стих у специалиста. Конечно, никто не запрещает попробовать сочинить самому, может выйти душевно и трогательно, но у профессиональных литераторов обычно получается более качественно.

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Общая структура поздравлений

Этикетная формула поздравления имеет набор устойчивых фраз и строгую последовательность частей:

обращение — по имени, имени и отчеству, родству (мама, сестра), через ласковые эпитеты (дорогая);



— по имени, имени и отчеству, родству (мама, сестра), через ласковые эпитеты (дорогая); поздравление — «поздравляю тебя/Вас», «с днем рождения»;



— «поздравляю тебя/Вас», «с днем рождения»; пожелания — «желаю/желаем тебе/Вам здоровья, счастья, успехов в работе, учебе, всего наилучшего, долгих лет жизни, радости» и т. д.;



— «желаю/желаем тебе/Вам здоровья, счастья, успехов в работе, учебе, всего наилучшего, долгих лет жизни, радости» и т. д.; свободная часть — все, что не вошло в другие части (например, комплименты);



— все, что не вошло в другие части (например, комплименты); форма близости — «целую», «обнимаю/обнимаем».

Разница между пожеланием и поздравлением в том, что поздравление отсылает к чему-то уже случившемуся, а пожелание обращено к будущему. Идеальное поздравление на русском языке должно быть выразительным и кратким. Когда в нескольких словах максимально точно и полно заключена мысль.

Когда вы сочиняете пожелания, можно и нужно проявить фантазию и не стесняться вложить эмоции. В этом главная цель пожелания — уделить внимание и показать симпатию к адресату (пожелав благополучия, здоровья) и выразить надежду на удачу в будущем.

Душевные поздравления с днем рождения для друзей и близких

Поздравляя с днем рождения женщину, можно и нужно использовать ласковые эпитеты. Покажите, как много для вас значит близкий человек. Слова «дорогая», «милая» — стандартные этикетные обращения. Вместо них можно использовать ласковые домашние или дружеские прозвища.

В идеале друзей и близких родственников стоит поздравлять лично. Если это невозможно, то, поздравляя с днем рождения в социальных сетях, пишите:

искренне,



емко (краткость — сестра таланта);



индивидуально (перечислите, чем вы искренне восхищаетесь в близких).

Как поздравить с днем рождения с цитатами

Если вы не уверены, что писать, включите в пожелание красивую или трогательную цитату. Это уместный прием, который вдохновит вас и поможет уточнить ваши пожелания:

«С днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями. Помни: «Кем бы ты ни был — будь лучше» — и пусть каждый твой шаг ведет к новым вершинам. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и радости, чтобы мечты и все желания исполнялись скорее!»

«С днем рождения! В этот прекрасный день напомни о том, что жизнь — это удивительное путешествие, полное возможностей и открытий. Как говорил Стив Джобс: «Если вы еще не нашли того, что вы любите, ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь». Желаю тебе обрести вдохновения на новые свершения и не останавливаться на достигнутом. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом и светом. От всей души желаю, чтобы эта дорога была наполнена яркими моментами и вниманием близких людей!»

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«С днем рождения! Пусть этот день вдохновит тебя следовать за своим сердцем. Как известно, «самые успешные люди — это те, кто делают свое любимое дело» — и пусть в твоей жизни царят счастье и радость, а рядом всегда будут те, кто дарит тепло и вдохновение. От всей души желаю, чтобы мечты и желания сбывались, а повседневные дела приносили только положительные эмоции!»

«С днем рождения, дорогая! Пусть этот прекрасный день будет наполнен улыбками, смехом и легкостью. Как говорится, «жизнь — слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез» — так что пусть каждый твой день будет ярким, как праздник, и все, что задумано, сбывается с легкостью и улыбкой! От всей души желаю крепкого здоровья, вдохновения и счастья в жизни!»

«С днем рождения! Мудрость гласит: «никогда не ищи сложных путей там, где есть простая дорога». Пусть этот день станет началом нового, легкого и радостного пути. От всей души желаю крепкого здоровья, чтобы мечты и желания были достижимыми, а каждый твой день приносил только счастье и радость!»

Поздравления для подруги с днем рождения

«С днем рождения, милая! Пусть с тобой будет удача во всех начинаниях. От всей души желаю крепкого здоровья, сил, осознанности и исполнения всех желаний!»

«С днем рождения! Пусть каждый твой день приносит новые возможности. Говорят, что в жизни нет прямых дорог — одни направления, и пусть каждый новый твой шаг ведет к чему-то прекрасному и важному. Так не останавливайся на достигнутом! От всей души желаю, чтобы радость была твоим спутником, счастье — попутчиком, а мечты — маяком, освещающим цель!»

«С днем рождения, дорогая! Пусть этот год будет счастливым и благополучным, и все задуманное осуществилось самым правильным и приятным образом! И пусть каждый твой день будет наполнен творчеством и вдохновением. От всей души желаю, чтобы твой день рождения был праздником, что растянется на весь год!»

«Поздравляю с днем рождения, милая! Счастлива будь в свой день, и пусть к мечтам и желаниям найдется ключик, как воплотить их в жизнь, а рядом, в твоем доме, всегда звучит голос близких людей! Желаю крепкого здоровья, радости и вдохновения — пусть каждый твой день будет ярче и лучше!»

Поздравления для мамы с днем рождения

«С днем рождения, дорогая мамочка! Счастлив тот, у кого есть такая мама, но еще больше мне повезло иметь такого друга. Пусть каждый день принесет в твой дом тепла, уюта и новых впечатлений. Твоя нежная забота всегда в моём сердце. Обнимаем тебя вместе с папой».

«С днем рождения, солнышко! От всей души желаю лучшей маме в мире крепкого здоровья, гармонии во всех сферах жизни, энергии и доброй удачи! Счастливого личного года! Оставайся всегда такой потрясающей! Целую и от всей души обнимаю».

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«С днем рождения, дорогая мама! Пусть новый личный год принесёт тепла, уюта и всего, что захочется себе пожелать. Счастлива будь и любима, и пусть в твоей жизни будет только всё самое радостное и желанное. Благодаря тебе я знаю, что такое любовь и забота. Ты — мой главный ориентир в жизни. Целую».

«С днем рождения, мамочка! Желаю крепкого здоровья, счастья и радости в жизни, чтобы дела шли весело и легко! Ты — мое самое большое вдохновение. Как же мне повезло с тобой! Обнимаю крепко, твоя дочь».

Как поздравить коллегу с днем рождения

Сегодня этикет поздравлений — часть корпоративной культуры. Письмо-поздравление как жанр стоит особняком от других официально-деловых текстов, ведь его цель — не донести информацию, а вызвать положительные эмоции и поднять настроение у адресата.

От принятых стандартов взаимодействия внутри компании зависит, какую форму примет поздравление — будет оно официальным или вполне демократичным. В любом случае пожелания должны быть написаны в уважительно-доброжелательный тоне. Строгих правил нет, нужно опираться на здравый смысл, проявить творческий подход и учесть личность адресата .

Три принципа помогут написать уважительное, но в то же время теплое и искреннее поздравление коллеге:



будьте лаконичны (не затягивайте);



будьте адресны (учитывайте предпочтения и характер именинника);



легкий юмор может быть уместен, но шуток, которые можно понять двояко, стоит избегать.

Для поздравления выбирают формат, который будет приятен адресату. Кого-то больше порадуют публичные поздравления, другого это скорее смутит. В этом случае лучше написать поздравление на красивой открытке или послать электронным письмом.

Типичная структура официального поздравления совпадает с общей (обращение, поздравление, пожелания, и т.д.). Но тут особенно уместно будет упомянуть о профессиональных качествах человека, похвалить его за рабочие достижения .

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Вот несколько примеров, как поздравить с днем рождения коллегу — от официальных, в деловом стиле, до менее формальных:

«С днем рождения, Вера Ивановна! От имени компании поздравляем и желаем Вам личных и профессиональных успехов. Ваши деловые качества помогают нашей фирме развиваться и двигаться вперед! Пусть здоровье будет крепким, вдохновение и силы быстро восполняются, а время и финансы позволяют осуществлять мечты и желания! Мы рады работать с Вами! С искренними поздравлениями, команда компании (...)».

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! От всей души желаю исполнения всех Ваших желаний и множества поводов для радости. Ваши проекты всегда выполняются в срок и на высшем уровне — это вдохновляет всю команду! Мы гордимся сотрудничеством с Вами! С наилучшими пожеланиями, директор компании (...)».