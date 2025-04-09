Зеленский анонсировал встречу с США по конфликту на Украине

Зеленский: встреча с США по кризису на Украине может пройти на следующей неделе

Очередная встреча представителей Украины и США по вопросу урегулирования украинского конфликта может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет «РБК-Украина».

«Думаем, что наша встреча с американцами может быть на следующей неделе», — отметил он.

23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным». Украинскую сторону во время консультаций с США представляли Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

На следующий день в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Россией и США. По их итогам РФ и США опубликовали совместное заявление. Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты.

Кроме того, итогом переговоров стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии и почему этим оказался недоволен украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре.