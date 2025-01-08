Бульдозеры расчищают дороги от брошенных машин. Лос-Анджелес охвачен пожаром

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 га, его не могут локализовать

Более 30 тыс. жителей престижного района Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс покинули свои дома из-за лесного пожара. В округе объявили режим чрезвычайного положения, ситуацию ухудшает ураганный ветер. Всего за несколько часов пламя охватило примерно 486 га территории.

На дорогах образовались пробки, людям пришлось бросать автомобили на дорогах. Экстренные службы при помощи бульдозеров убирали машины с пути, чтобы добраться к местам ЧП.

Под угрозой распространения пламени оказались более 10,3 тыс. домов и 13,2 тыс. построек.

Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт заявил, что жителям нужно подготовиться к эвакуации. Без электроэнергии остались около 17 тыс. человек, сообщили в компании PowerOutage.US.

Власти сообщили, что на борьбу с возгоранием отправили более 250 пожарных. По оценке специалистов, пламя движется на запад от Пасифик Палисейдс, однако порывистые ветра могут спровоцировать новые пожары и на других направлениях. С 1 июля в округе выпало всего 4 мм осадков.