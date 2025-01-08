Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Бульдозеры расчищают дороги от брошенных машин. Лос-Анджелес охвачен пожаром

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 га, его не могут локализовать

Более 30 тыс. жителей престижного района Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс покинули свои дома из-за лесного пожара. В округе объявили режим чрезвычайного положения, ситуацию ухудшает ураганный ветер. Всего за несколько часов пламя охватило примерно 486 га территории.

На дорогах образовались пробки, людям пришлось бросать автомобили на дорогах. Экстренные службы при помощи бульдозеров убирали машины с пути, чтобы добраться к местам ЧП.

Под угрозой распространения пламени оказались более 10,3 тыс. домов и 13,2 тыс. построек.

Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт заявил, что жителям нужно подготовиться к эвакуации. Без электроэнергии остались около 17 тыс. человек, сообщили в компании PowerOutage.US.

Власти сообщили, что на борьбу с возгоранием отправили более 250 пожарных. По оценке специалистов, пламя движется на запад от Пасифик Палисейдс, однако порывистые ветра могут спровоцировать новые пожары и на других направлениях. С 1 июля в округе выпало всего 4 мм осадков.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Забрать Канаду, Гренландию и Панамский канал. Как Трамп решил «сделать Америку снова великой»
Трюдо ответил Трампу, что Канада никогда не станет 51-м штатом Америки
ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины. Военная операция, день 1050-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1050-й день
Турция и Сирия начали готовиться к военной операции против курдов
Потерпевший крушение танкер «Волгонефть» уберут с берега
Киберспортсмен обвинил украинский клуб в невыплате более 3 млн рублей
Российский футболист может уехать в Европу
18-летняя невеста Лепса снялась в крошечном топе и мини-юбке
Новости и материалы
Московских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах вечером 8 января
Анна Пересильд в мини-платье снялась в Париже после разрыва с Могильниковым
Западные страны реформируют флоты на фоне конфликтов
Оппозиционный депутат обвинил Кишинев в провоцировании энергокризиса
Вдова барда Медведского рассказала о его болезни
Telegram начал выдавать данные пользователей правоохранительным органам США
В Севастополе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов после шторма
В Турции ищут россиянку, пропавшую больше недели назад после визита в консульство РФ
Во Франции заявили, что 55 солдат ВСУ дезертировали во время подготовки
В США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа
Россияне, которые не убирают елку до весны, могут страдать депрессивным расстройством
Мадонна вышла на публику с молодым возлюбленным после слухов о помолвке
«Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем
Зеленского обвинили в слабости из-за отказа участвовать в консультациях по газу
В Абхазии значительно увеличили время отключения электричества
Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Belgee X70
Глава МИД Австрии возглавит временное правительство страны
Все новости
Более 80 тыс. мигрантов принудительно выдворены из России в 2024 году
Возбуждено дело из-за массового отравления посетителей пекарни Перми
В США начали законодательно разрабатывать переименование Мексиканского залива
Для планирования подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе использовали ChatGPT
Беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. На одном из предприятий начался пожар
Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс атакованы БПЛА, повреждено предприятие
Слежка, ссылка и пытки: как и за что советская власть издевалась над академиком Сахаровым
Академика Сахарова 45 лет назад лишили всех государственных наград
Не только Мистер Бин. Лучшие роли Роуэна Аткинсона
Тест-драйв Chery Tiggo 9: автомобиль для императора
Как кроссовер Chery Tiggo 9 ведет себя на российских дорогах
В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата
Как похудеть после новогодних праздников и не навредить здоровью: советы врача
Как похудеть, чтобы не вернулся вес? Основы рациона и легкие тренировки
«Понимаю чувства России»: Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода
Трамп заявил, что надеется закончить конфликт на Украине за шесть месяцев
Смертники отказались от помилования: заключенные в США оспаривают решение Байдена
NBC: в США двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена
«Базовое высшее» вместо бакалавриата: как изменится образование в России
Володин сообщил, что Госдума поддерживает отказ от бакалавриата с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами