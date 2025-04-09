Что такое чага: лечебные свойства березового гриба и кому он противопоказан

Что такое чага
Чага — это вид гриба, который принадлежит к семейству трутовиков Inonotus obliquus — в переводе с латыни инонотус скошенный. Он всегда паразитирует на стволах живых деревьев. Внешне чага выглядит как желвакообразный деревянистый нарост диаметром до 50 см. Она прорастает вглубь дерева, паразитируя на стволе и на протяжении многих лет высасывает из жертвы полезные вещества. Для дерева чага несет однозначную гибель, а вот человек, напротив, может использовать ее с пользой для здоровья.
Как рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева, обычно чага растет на березах: именно поэтому ее прозвали березовым грибом. При этом гриб может встречаться и на других деревьях. У чаги темный наружный слой и более светлая мякоть внутри.
Полезные свойства и применение березового гриба
По составу и свойствам чага может отличаться в зависимости от места произрастания, времени сбора и способов переработки. Среди основных биологически активных компонентов, содержащихся в чаге, Наталья Фарисеева называет:
- Полисахариды: бетулин и бетулинол. Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Стабилизируют уровень холестерина.
- Фенольные соединения: кверцетин и кофеиновая кислота. Также известны антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
- Трипептиды. Эти вещества поддерживают иммунную систему и обладают противовирусной активностью.
- Минералы: калий, магний и кальций. Незаменимы для здоровья сердца, костей, ногтей и волос.
- Витамины: ниацин (витамин В3), рибофлавин (витамин В2), пантотеновая кислота (витамин В5).
- Меланин. Защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами и клетки кожи — от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Все эти компоненты помогают укрепить здоровье, снизить воспаление и помочь организму в борьбе с окислительным стрессом.
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева добавила, что простая грибная настойка помогает получить прилив сил без употребления кофеина. Препараты из чаги — отличный способ взбодриться в период экзаменов.
Применение чаги в косметологии
Как отметила нутрициолог Наталья Фарисеева, гриб чага — полезный компонент косметики.
«Например, в Южной Корее березовый гриб веками используют в рецептах косметических препаратов и средств ухода. Он входит в состав тоников, кремов, масел, сывороток. При использовании кремов с чагой кожа становится более упругой, нормализуется работа сальных желез. В холодное время чага питает и защищает кожу», — подчеркнула она.
Польза березового гриба в косметологии:
- эффективно ускоряет заживление ранок и ожогов на коже,
- регулирует обменные процессы,
- ускоряет регенерацию тканей,
- защищает от ультрафиолетового излучения,
- оказывает омолаживающее действие,
- разглаживает мелкие морщины,
- убирает раздражение и воспаление,
- работает как антимикробное вещество.
Кому чага противопоказана
Чага противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта или аллергической реакцией на него. Наталья Фарисеева не рекомендует использовать чагу внутрь в период беременности, кормления грудью и детям до 18 лет.
В свою очередь, Ширин Ораева пояснила, что каким бы полезным ни был напиток из березовых грибов, нельзя заменять им чай и пить его бесконтрольно.
Как заготавливают чагу
Если вы опытный грибник, чагу можно заготовить самостоятельно. Она растет в березовых рощах и смешанных лесах. Собирать гриб можно только с живых деревьев, в удалении от трасс и промышленных объектов. Заготавливать чагу лучше весной или поздней осенью. Чтобы березовый гриб хранился, его нужно тщательно высушить, нарезав на небольшие кусочки. Сделать это можно в сушилке, духовке, на русской печи или естественным путем, разложив порезанный гриб на солнце. Хранить лучше в стеклянной банке в сухом месте.
Однако гораздо проще и безопасней приобретать уже готовую чагу, благо сегодня в промышленных масштабах заготовку, сушку и переработку березового гриба активно ведут фармацевтические предприятия, производители фитопродукции и БАДов. Приобрести уже готовую, высушенную чагу в кусковом или гранулированном виде можно в аптеках, магазинах и на маркетплейсах.
Рецепты напитка из чаги и нормы его потребления
Наталья Фарисеева отметила, что для приготовления напитка можно использовать сырье как мелкого, так и крупного помола. Она предлагает взять на заметку простые рецепты.
Как заварить чагу
- 1 ст. л. чаги залейте 1 стаканом кипятка,
- накройте крышкой,
- дайте настояться 15 минут.
- Взрослым можно пить по ½ стакана три раза в день во время еды.
Этот напиток нутрициолог советует принимать курсами, а не на постоянной основе. Например, курс — 1 месяц, перерыв на семь-десять дней. Затем курс можно повторить.
Настой из чаги
- На ночь замочите 3 ст. л. сырья в 500 мл кипяченой воды.
- Утром смесь пропустите через мясорубку.
- Нагрейте воду, в которой замачивалось сырье, соедините с молотым сырьем, нагревайте около часа на водяной бане.
- Охладите и процедите, доведите кипяченой водой до первоначального объема.
- Принимайте по стакану три раза в день за 20 минут до еды.
Можно комбинировать отвар из чаги с травами или ягодами:
- Чтобы напиток из чаги был вкуснее, можно заваривать его с шиповником.
- Еще одна полезная комбинация: сок лимона и ложка меда. Добавьте их в чашку горячего напитка и размешайте.
- Чага дружит с мятой! Пара свежих листьев этой ароматной травы, брошенных в чашку, добавит напитку изысканности.
- Можно комбинировать чагу и с другими лекарственными растениями: добавьте в напиток несколько ложек травяной смеси ромашки, липы, мяты, дайте настояться 10 минут и наслаждайтесь напитком.
- Если настаивать чагу вместе с мелко нарезанным корнем имбиря, получится настоящий витаминный заряд.
- Отлично сочетается напиток из березового гриба с ягодами. Можно бросить несколько свежих или замороженных ягод малины, клюквы, черники в чашку с горячим напитком и дать настояться.