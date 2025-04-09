Что такое чага: лечебные свойства березового гриба и кому он противопоказан

В разгар пандемии COVID-19 новости об уникальных свойствах чаги буквально взорвали информационное пространство: специалисты новосибирского «Вектора» сообщили, что водный экстракт березового гриба способен подавлять размножение патогена. Однако как народное средство гриб чага широко известен очень давно. Чем полезен березовый гриб, как его использовать для здоровья и красоты и кому отвар чаги противопоказан — в материале «Газеты.Ru».

Что такое чага

Чага — это вид гриба, который принадлежит к семейству трутовиков Inonotus obliquus — в переводе с латыни инонотус скошенный. Он всегда паразитирует на стволах живых деревьев. Внешне чага выглядит как желвакообразный деревянистый нарост диаметром до 50 см. Она прорастает вглубь дерева, паразитируя на стволе и на протяжении многих лет высасывает из жертвы полезные вещества. Для дерева чага несет однозначную гибель, а вот человек, напротив, может использовать ее с пользой для здоровья.

Как рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева, обычно чага растет на березах: именно поэтому ее прозвали березовым грибом. При этом гриб может встречаться и на других деревьях. У чаги темный наружный слой и более светлая мякоть внутри.

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Полезные свойства и применение березового гриба

По составу и свойствам чага может отличаться в зависимости от места произрастания, времени сбора и способов переработки. Среди основных биологически активных компонентов, содержащихся в чаге, Наталья Фарисеева называет:

Полисахариды : бетулин и бетулинол. Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Стабилизируют уровень холестерина.



: бетулин и бетулинол. Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Стабилизируют уровень холестерина. Фенольные соединения : кверцетин и кофеиновая кислота. Также известны антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.



: кверцетин и кофеиновая кислота. Также известны антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Трипептиды . Эти вещества поддерживают иммунную систему и обладают противовирусной активностью.



. Эти вещества поддерживают иммунную систему и обладают противовирусной активностью. Минералы: калий, магний и кальций . Незаменимы для здоровья сердца, костей, ногтей и волос.



. Незаменимы для здоровья сердца, костей, ногтей и волос. Витамины : ниацин (витамин В3), рибофлавин (витамин В2), пантотеновая кислота (витамин В5).



: ниацин (витамин В3), рибофлавин (витамин В2), пантотеновая кислота (витамин В5). Меланин. Защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами и клетки кожи — от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Все эти компоненты помогают укрепить здоровье, снизить воспаление и помочь организму в борьбе с окислительным стрессом.

Экстракты и компоненты гриба чаги обладают рядом полезных свойств: антиоксидантным, противовоспалительным, иммуностимулирующим, поддерживающим здоровье сердечно-сосудистой системы, антиканцерогенным действием. Его также используют для поддержки здоровья пищеварительной системы, снижения уровня сахара в крови. Известен гриб и своим противоопухолевым свойством. Наталья Фарисеева нутрициолог

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева добавила, что простая грибная настойка помогает получить прилив сил без употребления кофеина. Препараты из чаги — отличный способ взбодриться в период экзаменов.

Применение чаги в косметологии

Как отметила нутрициолог Наталья Фарисеева, гриб чага — полезный компонент косметики.

«Например, в Южной Корее березовый гриб веками используют в рецептах косметических препаратов и средств ухода. Он входит в состав тоников, кремов, масел, сывороток. При использовании кремов с чагой кожа становится более упругой, нормализуется работа сальных желез. В холодное время чага питает и защищает кожу», — подчеркнула она.

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Польза березового гриба в косметологии:

эффективно ускоряет заживление ранок и ожогов на коже,



регулирует обменные процессы,



ускоряет регенерацию тканей,



защищает от ультрафиолетового излучения,



оказывает омолаживающее действие,



разглаживает мелкие морщины,



убирает раздражение и воспаление,



работает как антимикробное вещество.

Кому чага противопоказана

Чага противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта или аллергической реакцией на него. Наталья Фарисеева не рекомендует использовать чагу внутрь в период беременности, кормления грудью и детям до 18 лет.

В свою очередь, Ширин Ораева пояснила, что каким бы полезным ни был напиток из березовых грибов, нельзя заменять им чай и пить его бесконтрольно.

Долговременный прием грибных настоев может способствовать накоплению в организме оксалатов, солей и эфиров, щавелевой кислоты. А эти вещества, в свою очередь, могут привести к хронической почечной недостаточности, оксолатной нефропатии, поражению почек, появлению в них камней, поражению печени. Ширин Ораева врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области

Как заготавливают чагу

Если вы опытный грибник, чагу можно заготовить самостоятельно. Она растет в березовых рощах и смешанных лесах. Собирать гриб можно только с живых деревьев, в удалении от трасс и промышленных объектов. Заготавливать чагу лучше весной или поздней осенью. Чтобы березовый гриб хранился, его нужно тщательно высушить, нарезав на небольшие кусочки. Сделать это можно в сушилке, духовке, на русской печи или естественным путем, разложив порезанный гриб на солнце. Хранить лучше в стеклянной банке в сухом месте.

Однако гораздо проще и безопасней приобретать уже готовую чагу, благо сегодня в промышленных масштабах заготовку, сушку и переработку березового гриба активно ведут фармацевтические предприятия, производители фитопродукции и БАДов. Приобрести уже готовую, высушенную чагу в кусковом или гранулированном виде можно в аптеках, магазинах и на маркетплейсах.

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Рецепты напитка из чаги и нормы его потребления

Наталья Фарисеева отметила, что для приготовления напитка можно использовать сырье как мелкого, так и крупного помола. Она предлагает взять на заметку простые рецепты.

Как заварить чагу

1 ст. л. чаги залейте 1 стаканом кипятка,



накройте крышкой,



дайте настояться 15 минут.



Взрослым можно пить по ½ стакана три раза в день во время еды.

Этот напиток нутрициолог советует принимать курсами, а не на постоянной основе. Например, курс — 1 месяц, перерыв на семь-десять дней. Затем курс можно повторить.

Настой из чаги

На ночь замочите 3 ст. л. сырья в 500 мл кипяченой воды.



Утром смесь пропустите через мясорубку.



Нагрейте воду, в которой замачивалось сырье, соедините с молотым сырьем, нагревайте около часа на водяной бане.



Охладите и процедите, доведите кипяченой водой до первоначального объема.



Принимайте по стакану три раза в день за 20 минут до еды.

Можно комбинировать отвар из чаги с травами или ягодами: