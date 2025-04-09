«Разговаривать нам не нужно». Как живут в браке король Карл III и Камилла

Король Великобритании Карл III и королева Камилла отмечают 20-летие со дня свадьбы. Они поженились 9 апреля 2005 года — на день позже, чем планировалось, поскольку 8 апреля жених должен был присутствовать от имени королевской семьи Великобритании на похоронах папы Римского Иоанна Павла II. «Газета.Ru» — о том, как сложилась жизнь супругов после свадьбы.

Если вы вдруг совсем ничего не знаете о принце Чарльзе, который теперь король Великобритании Карл III, его полувековых отношениях с замужней Камиллой Паркер-Боулз, а также тяжелом первом браке с покойной принцессой Дианой, отсылаем вас к этому материалу.

Бракосочетание — по королевским меркам — было скромным. Вместо венчания в церкви — гражданская церемония в Виндзорской ратуше, на которой отсутствовали родители 56-летнего жениха. За ней последовала служба в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, туда уже прибыли королева Елизавета II, принц Филипп и другие члены королевской семьи. Всего на церемонии собралось 800 гостей, включая первого мужа 57-летней невесты Эндрю Паркера-Боулза и его вторую супругу. После церковной службы состоялся праздничный ужин в замке Виндзор. Медовый месяц новобрачные провели в загородной резиденции принца Чарльза Биркхолл на территории поместья Балморал в Шотландии. Первым официальным мероприятием, в котором приняли участие новоявленные супруги, стало открытие детской площадки в деревне Бэлладэр в Абердиншире, неподалеку от замка Балморал. Беседуя с детьми, Камилла Паркер-Боулз призналась, что в школе ненавидела математику.

После свадьбы жена принца Чарльза получила титул герцогини Корнуолльской. Формально она была и принцессой Уэльской — супругой принца Уэльского, — однако публично этот титул никогда рядом с ее именем не упоминался. В народном сознании он навсегда закрепился за принцессой Дианой — и публика была бы очень возмущена, если бы также называли Камиллу, которая оставалась человеком довольно непопулярным. Мать принца Чарльза королева Елизавета, впрочем, к тому времени уже приняла Паркер-Боулз. Но британцы продолжали ее недолюбливать — хотя против брака принца и его любовницы большинство к 2005 году не возражало.

Теперь официально: что изменилось для Чарльза и Камиллы после свадьбы

close Принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская после службы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 9 апреля 2005 года Toby Melville/AP

Для принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз женитьба была во многом формальностью. Еще в 2003 году они начали жить вместе в резиденции Его Высочества Кларенс-Хауз, — незадолго до этого принц как раз унаследовал ее у скончавшейся бабушки, королевы-матери Елизаветы. С 2004-го пара стала появляться на официальных мероприятиях, требовавших участия наследника престола.

Однако в то же время после официального заключения брака изменилось главное — статус Камиллы Паркер-Боулз. Она автоматически стала второй в аристократической иерархии женщиной Великобритании после Елизаветы II. В течение нескольких лет жена принца Уэльского получила от королевы личный герб, тиару Гревилл, принадлежавшую королеве-матери Елизавете, Королевский семейный орден.

Кроме того, теперь она была совладелицей резиденций принца — помимо Кларенс-Хауза и Биркхолла, это еще и Хайгроув-Хауз в графстве Глостершир, где обычно проходили семейные торжества. В 2006 году принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская купили также поместье Лвинивермод в Уэльсе — оно, правда, больше похоже на фермерский домик. Этот уголок в валлийской деревне супруги выделили для личной жизни в отпуске: дом был отремонтирован с самым бережным отношением к окружающей среде, для интерьера были использованы местные предметы мебели и декор. К слову, часть дома сдается: для личного использования супруги оставили себе только трехкомнатный флигель с гостиной, представляющий собой четверть всего пространства. Все остальное предлагается для аренды — в то время, когда хозяев нет дома.

Камилла оставила за собой и коттедж Рэймилл-Хауз в Уилтшире, в котором жила после развода с Эндрю Паркером-Боулзом с 1995-го по 2003 год. В особняк она до сих пор приезжает, чтобы побыть наедине с собой, отдохнуть от королевских обязанностей, пообщаться с детьми (сыном Томом и дочерью Лорой) и внуками. Кстати, недавно король Карл III был вынужден купить соседний особняк — он узнал, что выставленный на продажу коттедж могут использовать как место для проведения свадеб, и решил, что для его жены это небезопасно.

Пошли по миру: чем занимались Чарльз и Камилла

close Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, во время визита в Гавану, Куба, 2019 год Ramon Espinosa/AP

Официально став женой принца Чарльза, Камилла Паркер-Боулз начала сопровождать его в зарубежных турах, в которые он раньше ездил один, и на мероприятиях. Первой страной, куда они отправились после свадьбы, стали США: тур состоялся в начале ноября 2005 года — в Белом доме супругов принимали президент Джордж Буш и его супруга Лора. Во время тура принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская побывали в Новом Орлеане, где своими глазами увидели последствия урагана Катрина, прошедшего в августе 2005-го.

Вслед за туром в США было множество других. Египет, Саудовская Аравия, Индия и Пакистан в 2006-м, страны Персидского залива, Босния и Герцеговина, Уганда, Турция в 2007-м, страны Карибского бассейна, Япония, Бруней, Индонезия и Франция в 2008-м. И так — каждый год. В 2019-м принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская стали первыми членами королевской семьи Великобритании, которые побывали на Кубе, — в Гаване они возложили цветы к мемориалу национальному герою Кубы Хосе Марти и встретились с президентом республики.

В качестве короля и королевы Карл III и Камилла свой первый визит нанесли в Германию — в марте 2023 года. И даже после того, как у монарха выявили онкологическое заболевание, туры не прекратились — в июне 2024-го король и королева побывали во Франции, а в октябре — в Австралии и Самоа. В ближайшее время они должны отправиться в Италию — тур запланирован на апрель.

Королевские обязанности предполагали, что герцогиня Корнуолльская будет представлять семью и самостоятельно — у нее появились собственные благотворительные проекты и подопечные ей армейские формирования (которых прибавилось после того, как принц Гарри и Меган Маркл от своих королевских обязанностей в 2020 году отказались). Надо сказать, что Камилла Паркер-Боулз получила возможность заниматься темами, которые ее по-настоящему трогают. Еще в 1994 году она стала членом Национального общества остеопороза, поскольку болезнь унесла жизни ее бабушки и матери, а в 2001-м — его президентом (на церемонии присутствовал принц Чарльз). С тех пор королева регулярно посещает конференции, посвященные заболеванию, отмечает Международный день остеопороза и открывает медицинские отделения, где можно пройти обследование костей.

Также королева Камилла поддерживает общества, которые помогают женщинам, пострадавшим от сексуального и физического насилия, приюты для животных и — как большая любительница литературы — занимается читательскими клубами, устраивая публичные чтения.

Каждый в своем углу: бытовые привычки короля Карла III и королевы Камиллы

close Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла Паркер-Боулз, 1999 год Dave Benett/Getty Images

Из-за огромного количества встреч и мероприятий, где непременно нужно быть, король Карл III и королева Камилла сейчас не так уж много времени проводят вместе — и встречаются только по вечерам. Кстати, живут они по-прежнему в Кларенс-Хаузе, а не в официальной королевской резиденции (мало того, что она очень неуютная, — так еще и находится на реконструкции). В Букингемский дворец монарх ходит из дома — как на работу.

В интервью Vogue в 2023 году на тот момент уже королева Камилла признавалась, что ей теперь нелегко найти время на мужа, но они все равно стараются пересекаться хотя бы раз в день.

«Иногда мы похожи на корабли, которые проходят мимо друг друга посреди ночи, но всегда стараемся посидеть вместе, выпить по чашке чая и обсудить, как прошел день», — рассказывала она.

Герцогиня добавляла, что лучшим вечерним отдыхом она считает возможность посидеть с супругом в тишине, когда находится минутка.

«Самое приятное — это сидеть и читать свою книгу, каждый — в своем углу в одной комнате. Это очень расслабляет, потому что ты знаешь, что разговаривать необязательно. Вы просто сидите вместе», — отмечала Камилла, подчеркивая, что идеальный отдых для нее это садоводство, прогулки и чтение. Что, кстати, совпадает с увлечениями супруга.

Объединяет их и любовь к собакам. В 2011 году герцогиня Корнуолльская взяла в приюте для животных «Баттерси», который она опекает, двух собак породы джек-рассел-терьер, Бет и Блюбелл. В одном из интервью Камилла Паркер-Боулз говорила: «Что хорошо в собаках, так это то, что ты можешь посадить их и завести с ними долгий разговор, что ты можешь быть недовольным или грустным, а они будут сидеть, смотреть на тебя и вилять хвостом».

В ноябре 2024-го из Кларенс-Хауза пришла грустная новость о кончине Бет. Но уже в феврале этого года стало известно, что у супругов появился новый щенок по кличке Молли той же породы — и тоже из приюта. А в начале марта король Карл III получил в подарок еще одного щенка — лаготто-романьоло по кличке Снафф. Собаки этой старинной итальянской породы считаются отличными грибниками, особенно они хороши в поисках трюфелей.

«Карл любит собирать грибы, так что у них много общего», — выразился на этот счет источник в королевской семье в беседе с изданием Hola!.

Кстати, об отдыхе. Их любимые места для отпуска — поместья Биркхолл в Шотландии (именно туда они отправились в самоизоляцию во время пандемии COVID-19) и Лвинивермод в Уэльсе, а также греческий остров Корфу (между прочим, это место рождения отца монарха — принца Филиппа. Он появился там на свет в 1921 году). Известно, что они были там несколько раз, а в 2017-м провели время рядом с островом на суперяхте.

close Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, на Играх Мей в парке Квинс в Кейтнессе, Шотландия, 2005 год Christopher Furlong/Getty Images

На жизнь короля и его семьи всегда оказывал влияние его сильнейший интерес к сохранению окружающей среды — принца Чарльза завораживают приусадебное хозяйство, садоводство, экологичные источники энергии. На пищевых привычках это тоже сказалось — например, сын Камиллы Паркер-Боулз Том, известный британский фуд-критик, в своей книге «Кулинария и Корона» писал об отчиме, что тот прекрасно разбирается в британских продуктах.

«В самом деле, нет никого, кто обладал бы такими же обширными знаниями обо всем — от редких пород и исторических фруктов и овощей до сыроделия, разделки мяса и пивоварения», — цитирует Паркера-Боулза Marie Claire.

За 20 лет брака и примерно полвека знакомства отношения Карла III и королевы Камиллы прошли через настоящие испытания. Их осуждали, ненавидели и презирали — но принц Чарльз упорно старался изменить мнение общества и собственной матери о женщине, которую полюбил на всю жизнь. И им с Камиллой это удалось. В 2022-м и 2023 годах король и королева возглавили индекс общественной значимости журнала Tatler, а в 2024-м она вошла в число самых гламурных европейских монархов по версии того же издания. И это при том, что в 1994-2006 гг. Паркер-Боулз регулярно попадала в списки женщин, которые плохо одеваются.

В своих очень редких интервью Карл III и королева Камилла всегда уважительно отзываются друг о друге. В 2015 году в интервью CNN, данном по случаю 10-летия их брака, принц Чарльз говорил о супруге: «Всегда чудесно иметь рядом кого-то, кто чувствует, понимает и хочет подбодрить вас».