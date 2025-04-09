На петербургской стройке 12-метровый шпунт рухнул на рабочего

В Петербурге рабочий не выжил после того, как на его рухнул шпунт на стройке. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по городу.

Инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на проспекте Стачек, дом №64. Во время выполнения работ на одного из сотрудников упал 12-метровый шпунт, спасти мужчину не удалось.

Сотрудники Следственного комитета и Государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Причины случившегося на данный момент устанавливаются.

Телеканал 78.ru сообщает, что, предварительно, несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ на площадке. Шпунт мог быть не закреплен.

До этого мужчина выпил пиво на работе, оступился и упал в шахту насосной станции в Кургане. Медики зафиксировали у него черепно-мозговую травму.

Ранее в Петербурге рабочий выпал из строительной люльки с 24-го этажа.