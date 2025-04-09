«Все целуют меня в задницу, а Китай слишком гордый». Трамп повысил тарифы для КНР до 125%

Трамп объявил о немедленном повышении тарифов для Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%. Накануне Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку». Представители КНР в их число не входит, президент США объяснил такое поведение «гордостью». В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом».

Вечером 9 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь повышает ставки в экономическом противостоянии с Китаем и вводит для товаров из КНР рекордную пошлину в размере 125%, они вступают в силу «незамедлительно». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп обвинил Пекин в «отсутствии уважения к мировым рынкам» и выразил надежду, что власти КНР «в ближайшем будущем осознают, что времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми или приемлемыми».

По его словам, к настоящему времени «более 75 стран обратились к представителям Соединенных Штатов» с запросом на переговоры об урегулировании тарифных вопросов. Для них существенное повышение тарифов будет отложено на 90 дней с взиманием в этот период ставки в размере 10%.

«Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза», — пояснил министр финансов США Скотт Бессент.

Это согласуется с предыдущими заявлениями американских властей: как сообщала телекомпания CNN, накануне Белый дом ясно дал понять, что двери для новых торговых переговоров широко открыты — даже если точная формула получения льгот по пошлинам остается неясной.

Выступая перед группой республиканцев вечером 8 апреля Трамп сделал довольно-таки уничижительные комментарии об этом.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в задницу. Они умирают от желания заключить сделку», — сказал Трамп.

По его словам, иностранным лидерам приходится унижаться, чтобы избежать новых тарифов: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

Президент США уточнил, что в список просителей пока не входит Пекин, но при этом выразил уверенность, что Китай также хотел бы договориться с США.

«Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как предложить, потому что они гордые», — заявил Трамп.

Повышенное внимание к этому вопросу со стороны лидеров разных стран подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, «телефоны разрываются от звонков, люди хотят поговорить с этой администрацией, с этим президентом и его командой по торговле, чтобы попытаться заключить сделку».

«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на все товары из Китая... 07 апреля 23:26

Китай не отступает

Китай не собирается пасовать перед «некрасивым торговым поведением США», характеризуя его как «экономическую травлю». Об этом сообщил китайский государственный телеканал CGTN.

«Если в Вашингтоне рассчитывали запугать Пекин — опять не вышло», — заявили в Китае.

Днем 9 апреля стало известно, что Комитет по тарифным правилам КНР принял решение о повышении ставки на все импортируемые из США товары еще на 50% — с заявленных несколько дней назад 34 до 84%.

В министерстве коммерции КНР заявили, что «в торговой войне нет победителя и Китай не хочет торговой войны». Однако китайское правительство «ни в коем случае не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как наносят ущерб законным правам и интересам китайского народа».

В заявлении также сказано, что Китай готов к консультациям с США на тему торгово-экономических отношений и призывает решать проблемы «посредством диалога и консультаций на равной основе».

Трамп, судя по его заявлениям, будет совсем не против. По его словам в Truth Social, «Китай тоже хочет заключить сделку... Мы ждем их звонка. Это произойдет».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — изначально 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел пошлины на американские товары. Лидеры многих стран мира осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.