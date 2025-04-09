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Над регионами России менее чем за час сбили 19 беспилотников ВСУ

Минобороны: над регионами России за 55 минут сбили 19 украинских дронов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над территорией Брянской, Калужской, Курской областей и Крыма сбили 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в течение 55 минут — с 20:15 до 21:10 по московскому времени. Девять беспилотников сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, три — над Крымом, один — над Курской областью, отметили в ведомстве.

Для ликвидации дронов задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 15:05 до 17:40 мск были уничтожены пять дронов. Три БПЛА сбили над Курской областью, два — над Белгородской, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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