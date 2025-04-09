Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами

Соединенные Штаты Америки могут заключить торговые соглашения со всеми странами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них», — отметил он и подчеркнул, что намерен добиться справедливости.

По словам президента США, это будут «честные сделки» для каждой из сторон.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экономист назвал пошлины Трампа торгом в стиле Дикого Запада.