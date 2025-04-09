За ночь над Россией сбиты 158 украинских БПЛА. Военная операция, день 1141-й

⚡️Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Нижегородской области.
Военнослужащие Росгвардии на сумском направлении уничтожили БТР американского производства и пикап, перевозивший операторов БПЛА ВСУ.
РСЗО «Торнадо-С» группы войск «Запад» поразил пункт временной дислокации ВСУ на харьковском направлении.
Упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках в многоквартирном доме в Аксае Ростовской области. Пострадавших нет, эвакуированы все жильцы из-за возможной угрозы детонации, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
⚡️Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.