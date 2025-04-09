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Политика

За ночь над Россией сбиты 158 украинских БПЛА. Военная операция, день 1141-й

Военная операция, день 1141-й
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках в многоквартирном доме в Аксае Ростовской области. Экипаж российского самолета Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских военных в курском приграничье. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:53

⚡️Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Нижегородской области.

8:41

Военнослужащие Росгвардии на сумском направлении уничтожили БТР американского производства и пикап, перевозивший операторов БПЛА ВСУ.

8:33

РСЗО «Торнадо-С» группы войск «Запад» поразил пункт временной дислокации ВСУ на харьковском направлении.

8:26

8:18

❗️Четыре БПЛА уничтожены над Оренбургской областью.

8:11

⚡️Силы ПВО отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области.

8:07

Упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках в многоквартирном доме в Аксае Ростовской области. Пострадавших нет, эвакуированы все жильцы из-за возможной угрозы детонации, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

8:03

⚡️Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1141-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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