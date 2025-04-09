Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большое количество оружия

Украина готова приобрести у Соединенных Штатов значительное количество оружия, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Зеленский подчеркнул, что Киев не просил Вашингтон передать дополнительный пакет оружия бесплатно, а готов купить купить его и за $30 млрд, и за $50 млрд. Украинский президент отметил, что звонил главе Белого дома Дональду Трампу и просил продать хотя бы 10 ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть «много разных форматов и инструментов» для покупки американского оружия.

6 апреля Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.