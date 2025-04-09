В Казахстане автомобили на треть дешевле, чем в России. Выгодно ли их ввозить?

В России автомобили оказались на 30% дороже, чем в Казахстане

Казахстанским автомобилистам новый Chery Tiggo 9 обойдется на треть дешевле, чем россиянам. И так с большинством моделей — соседи по ЕАЭС намного меньше платят за автомобили, чем россияне. Получится ли привезти машины оттуда, чтобы сэкономить, а также в причинах такой несправедливости разбиралась «Газета.Ru».

В Казахстане объявили цены на новый кроссовер Chery Tiggo 9 — и они оказались на 30% ниже, чем в России, сообщает портал «Китайские автомобили». На рынке соседней страны модель можно будет приобрести всего за 19,9 млн тенге (примерно 3,4 млн рублей по курсу ЦБ). В России же стоимость Tiggo 9 составляет порядка 5,05 млн рублей.

Продажи китайского кроссовера в Казахстане стартуют в течение апреля, покупателям будет доступна только одна комплектация Flagship. По уровню оснащения она соответствует максимальной версии Ultra, пишет издание.

close Автомобиль Chery Tiggo 9 Hopix Art/Shutterstock/FOTODOM

Покупатели Chery Tiggo 9 Flagship получат пятиместный автомобиль с 20-дюймовыми дисками, 10 подушками безопасности, панорамной крышей, светодиодной оптикой, сиденьями из натуральной кожи и акустическими стеклами. В новинке предусмотрена функция «прозрачный капот» и двухзонный климат-контроль. Под капотом у Tiggo 9 — двухлитровый бензиновый мотор на 245 л. с. и восьмиступенчатый «автомат».

Другие тоже дешевле

В октябре 2024 года в Казахстане состоялся официальный запуск марки Haval с кроссоверами и внедорожниками.

close Автомобили HAVAL возле дилерского центра в Алма-Ате Astana Motors/Global Look Press

Так, новый Haval H5 в Казахстане предложили за 16–17 млн тенге (3,2–3,4 млн рублей), в то время как в России аналогичный внедорожник с таким же оснащением оценивался в среднем на 500–600 тыс. рублей дороже (3,7–4 млн рублей). С моделью Haval H9 ситуация с ощутимой разницей не в пользу россиян повторилась.

Утильсбор виноват

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят, что ценовая разница между отечественным и казахстанским рынками спровоцирована различием в таможенно-тарифном регулировании двух государств.

«Это связано исключительно с особенностям законодательства, утилизационными сборами, НДС. Разные налоговые системы, у каждой страны — своя», — заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Эксперт добавил, что в Казахстане, к примеру, есть закон, который не дает облагать утильсбором и ГДС электрокары и гибриды. По этой причине модель Lixiang L6 стоит в республике от 3,5 млн рублей, если просто ввезена физическим лицом в страну, в то время как в России он обойдется минимум в 6–7 млн рублей.

«В Казахстане, помимо прочего, действуют льготы на автомобили, ввозимые в рамках ЕАЭС, напомнила директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова в разговоре с «Газетой.Ru». — И это тоже влияет на ценообразование».

Акимова отметила, что в Казахстане авторынок значительно меньше, чем в России, поэтому конкуренция гораздо острее . В связи с этим автокомпании предлагают цены выгоднее.

close Автомобили HAVAL в дилерском центре в Алма-Ате Astana Motors/Global Look Press

«Рубль в последнее время более волатилен, тенге показывает стабильность. Это в том числе влияет на конечную цену автомобилей в России. Также у нас выше инфляция, есть дополнительные издержки, связанные с логистикой и в том числе с санкционными рисками. Это все закладывается в стоимость», — полагает Акимова.

Директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана Артур Мискарян считает, что разница в ценовой политике связана со стратегией автопроизводителей.

«Определяющее значение имеет соотношение спроса и предложения. Кроме того, играет роль и политика бренда в отдельной стране или регионе, а также политика отраслевого регулятора. Одна из его целей — создание условий, при которых укрепление рыночных позиций марка напрямую зависит от того, локализована ли техника на данном конкретном рынке», — заявил он.

Ударит ли по продавцам

Столь большая разница в ценах — нормальная ситуация, заверил директор «Рольфа» Иванов.

«Далеко ходить не надо за примером. Еще несколько лет назад Porsche Cayenne стоил в России €80 тыс. в хорошей комплектации, а в Германии — €110 тыс. И никого этого не удивляло тогда . Оттока клиентов не наблюдается», — заявил он.

Артур Мискарян отмечает, что поставки машин из Казахстана в Россию довольно малы.

close Грузовые вагоны с контейнерами с автомобилями загружаются на паром в паромном порту Курык, Казахстан Jens Bttner/dpa/Global Look Press

«В 2022–2023 годах, когда «российский фактор» на казахстанском рынке был наиболее выражен, количество поставленной техники ограничивалось полутора десятками тысяч машин в год. Для казахстанского авторынка, который активно растет с 2017 года, такие объемы определенно не являются решающими», — заявил он.

Мискарян подчеркнул, что для российского рынка, где продажи новых машин за полтора-два месяца достигают годовых показателей Казахстана, такие объемы поставок тоже не оказывают принципиального воздействия.

Выгодно ли везти машины из Казахстана

Экономия появляется, если привезти автомобиль как частное лицо. Однако коммерческим фирмам при ввозе в Россию придется пройти таможенное оформление, заплатить утильсбор, НДС, получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства и устройство ЭРА-ГЛОНАСС, напомнила Татьяна Акимова из «Автомаркетолога».

В результате затраты становятся заметно больше. Кроме того, у покупателя машины из Казахстана могут возникнуть проблемы с гарантией, поскольку российские дилеры имеют право отказать в обслуживании автомобиля, купленного в другой стране.

«В случае с китайскими автомобилями нельзя исключить никаких подвохов. Если сравнить цикл покупки и возможные последствия, то покупка уже не кажется такой выгодной, как на первый взгляд», — подчеркнула директор «Автомаркетолога».

Мискарян также посоветовал тщательно просчитывать возможные выгоды от приобретения авто в Казахстане в каждом отдельном случае.

«С учетом затрат на логистику, оформления необходимых документов и сопутствующих расходов. Пожалуй, универсального совета нет», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что у России и Казахстана есть потенциальные возможности увеличения взаимных поставок техники и компонентов, производство которых локализовано на территории двух стран. В этом направлении, вероятно, может быть найдено сбалансированное решение, заявил Мискарян.