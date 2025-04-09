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В Турции объяснили сложность реализации прекращения огня на Украине

МИД Турции: прекращение огня на Украине осложняется реалиями и нюансами
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Прекращение боевых действий на Украине сложно реализовать на практике из-за некоторых нюансов и сложившихся реалий, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

«Трамп предпринял некоторые шаги в направлении прекращения огня, но по мере того, как он это делал, он столкнулся с нюансами и некоторыми реалиями», — объяснил глава турецкого МИД.

Фидан подчеркнул, что переговоры о возможном мире фактически только начались и если «сохранится воля» в отношении прекращения огня, то можно будет рассчитывать на некие позитивные преобразования.

Кроме того, министр считает, что США и ЕС смогут открыть «новое измерение для переговоров, особенно в вопросе санкций».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии назвали преимущество Путина перед Зеленским в переговорах с Трампом.

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