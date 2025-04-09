Пентагон: США примут решение по присутствию в ЕС при учете контактов с РФ

Пентагон: США учтут контакты с РФ при принятии решения по присутствию в ЕС

Вашингтон еще не принял решение по присутствию американских войск в Европе, но подготовит его, опираясь в том числе на итоги переговоров с РФ, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

«У нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте, более всего отвечающей интересам Америки», — сказал министр обороны США.

Он напомнил, что последнее слово по этому вопросу останется за американским президентом Дональдом Трампом.

9 апреля агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны НАТО попросили США предупредить их в случае резкого сокращения американского военного присутствия в Европе, чтобы не «дестабилизировать оборону альянса».

В ЕС ожидают, что Соединенные Штаты выведут не менее 10 тысяч из 80 тысяч военнослужащих, находящихся в данный момент в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО.

Ранее в Госдуме оценили последствия ухода американских войск из польского Жешува.