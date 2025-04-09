«Положительное решение» Минобороны: генерала Попова отправят на СВО

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 года

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский объяснил, что Минобороны решило заключить контракт с его подзащитным. Что известно о возможном освобождении генерала — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны дало добро

Минобороны России решило заключить контракт с находящимся под следствием генерал-майором Иваном Поповым, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Нами совместно с министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Ивана Ивановича [Попова] на СВО », — заявил представитель защиты.

Он добавил, что генерал-майор поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку.

По информации Telegram-канала SHOT, отправить генерала на фронт попросило руководство одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации.

Попов будет участвовать в боевых действиях не в качестве рядового штурмовика, а как командир одного из отрядов «Шторм Z» , сообщил источник «Коммерсанта». По его словам, такие отряды формируют из заключенных и подследственных. Уголовное преследование заключивших контракты с Минобороны приостанавливают, а после получения государственных наград или завершения СВО прекращают, уточнил источник издания.

Заседание по делу Попова проходит 9 апреля в Тамбовском гарнизонном военном суде. Выслушав обе стороны, по просьбе государственного обвинителя суд объявил о перерыве. После прокурор должен выступить в прениях и запросить для Попова наказание, которое он, по мнению обвинения, заслуживает.

«Бывало и хуже!»

Перед отправкой в СИЗО в марте Иван Попов записал видеообращение. Он раскритиковал правоохранителей, обвинивших его в мошенничестве.

«Я уже не раз сказал, что кто прошел запорожское сражение и харьковский позор (балаклейский), того уже ничем не испугать. Крылатая моя фраза: «Бывало и хуже!» Просто вера в правосудие сегодня закончится, если не поменяют меру пресечения. Все доказательства, которые были представлены государственным обвинителем, просто несостоятельны », — заявлял генерал-майор.

По его словам, следствие располагает лишь ничем не подкрепленным и не доказанным «набором фраз».

«Растоптанное законодательство Российской Федерации и издевательство над конституционным строем нашего государства. Вот все, к чему мы пришли», — отмечал Иван Попов.

Он добавил, что надеяться можно лишь на Бога и президента, «который узнает об этой истории и положит ей конец».

В том же месяце генерал Попов написал открытое письмо Владимиру Путину. Военачальник заявил, что глава государства для него — «нравственный ориентир и образец для подражания», и на его примере он «окончательно понял, что значат легендарные слова: «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».

Обвиняемый добавил, что «честно и достойно служил в российской армии» с юношества. Теперь он оказался в тяжелом положении и не понимает, что происходит. Уголовное преследование Попов назвал необоснованным.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — написал генерал.

Он попросил Путина разобраться в ситуации и дать ему возможность продолжить службу в армии.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — подчеркнул Попов.

В Кремле подтвердили, что президент ознакомился с обращением.

«Я никак не могу комментировать это письмо, оно известно, да, оно было опубликовано. Разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сообщил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В чем обвиняют генерала

Бывшего командующего 58-й армией арестовали 17 мая 2024 года. Его обвинили в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, генерал Попов вместе с бизнесменом Сергеем Моисеевым похитил 1,7 тыс. тонн металлических изделий для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области .