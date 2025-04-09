«Сутки в пограничной зоне»: сотрудницу российского МИД задержали во Франции

Французские пограничники задержали сотрудницу МИД РФ в аэропорту Парижа. Дипломат приехала в страну по работе, у нее была виза для служебных поездок. Несмотря на это, у нее забрали телефон и компьютер, а консульского работника к ней не пускали почти семь часов. Женщина провела в пограничной зоне аэропорта сутки – ее отпустили только после демарша со стороны России. В Кремле назвали ситуацию недопустимой, а МИД уже пригрозил Парижу последствиями.

6 апреля пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства иностранных дел России в парижском аэропорту Шарля де Голля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«То, что произошло <...> не подлежит никакому объяснению. Французская пограничная служба без объяснения причин задержала сотрудницу МИД РФ, члена российской официальной делегации, изъяв ее телефон и компьютер», — рассказала она.

По словам Захаровой, сразу после этого посольство России направило в аэропорт консульского работника. Однако французские пограничники не сразу пустили его к коллеге : допуска дипломату пришлось ждать почти семь часов.

Произошедшее представитель внешнеполитического ведомства назвала «позорным спектаклем», подчеркнув, что у задержанной сотрудницы была виза для служебной командировки. Российское посольство в Париже передало в министерство иностранных дел Франции ноту протеста, а в МИД России вызвали французского посла.

«В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта », — резюмировала Захарова.

По ее словам, Россия не намерена оставлять задержание дипломата без последствий. Причем вызов посла и нота протеста — это не те последствия, о которых идет речь, и в Елисейском дворце должны это понимать, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Франция обязана разрешать въезд в страну членам официальных делегаций, и призвала Секретариат ЮНЕСКО сделать все необходимое, чтобы «положить конец этой незаконной, дискриминационной практике».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что действия французской пограничной службы совершенно недопустимы и противоречат всем обязательствам Франции в рамках Венской конвенции .

«Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже. Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными», — объяснил Песков.

По его словам, произошедшее еще больше усугубляет «и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения».

«Бестолковые партнеры»

Официальный представитель правительства Франции Софи Прима отказалась комментировать задержание российского дипломата, заявив, что ей ничего об этом неизвестно.

«Меня об этом не информировали... Но я не в курсе, чтобы у нас сейчас были прекрасные отношения с Россией, поэтому я ничего не знаю об этом деле», — сказала она.

Задержание сотрудницы российского МИД во Франции не обязательно могло быть санкционировано Елисейским дворцом, рассказал изданию «Абзац» зампред совета Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов. По его словам, дипломата могли подвергнуть дискриминации из-за «отдельных лиц с русофобской позицией» . Эксперт назвал абсолютно недопустимым изъятие компьютера и телефона, подчеркнув, что это нельзя оправдать никакими техническими ошибками.

«До прояснения деталей это тянет на масштабную провокацию в отношении наших дипломатических работников. Продолжение недружественной линии усугубляется и бестолковостью наших партнеров. Когда на слуху в этих странах такие недружественные оценки, могут разболтанно по своей инициативе действовать разные органы, включая таможенный и паспортный контроль», — отметил Андрей Бакланов.