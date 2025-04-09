Россиянке откусили палец, когда та пыталась разнять драку в подмосковном кафе

В Подмосковье женщине откусили палец, когда та разнимала драку в кафе

В Подмосковье мужчина откусил палец женщине, которая пыталась разнять драку в кафе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, инцидент произошел в кафе, расположенном на улице Карла Маркса в городе Электросталь. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Потасовку попыталась разнять женщина, однако один из участников ссоры откусил ей фалангу мизинца.

В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После окончания лечения ее направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного ее здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1996 года рождения, на него составили административный протокол и заключили под стражу на пять суток.

Ранее на тюменской турбазе собака откусила женщине пальцы.