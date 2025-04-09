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Медведев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Медведев обыграл Мюллера во втором круге турнира в Монте-Карло
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в третий круг турнира в Монте-Карло.

В матче второго раунда он обыграл представителя Франции Александра Мюллера, который занимает 39-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 50 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Медведев семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 10. На счету Мюллера один эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В матче третьего круга Медведев сразится с соседом по рейтингу Алексом Де Минором из Австралии, который замыкает топ-10.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.

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