Обнаженная девушка в фейковом ролике: особенности госпереворотов в Киргизии

В Киргизии заявили о пресечении организации массовых беспорядков и попытки государственного переворота. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики сообщил, что злоумышленники предполагали распространить в интернете фейковый ролик с полуобнаженной девушкой, над которой якобы надругались иностранцы. Предполагается, что это могло спровоцировать массовые беспорядки, направляемые «специально обученными боевыми группами», которые вылились бы в выступления против властей. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку организации массовых беспорядков с целью захвата власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что злоумышленники планировали «дестабилизацию общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота». Для этого они предполагали искусственно разжечь межнациональный конфликт с массовыми акциями протеста и беспорядками.

Ситуацию в стране должен был всколыхнуть фейковый видеоролик, в котором полуобнаженная киргизская девушка обращалась к соотечественникам с призывом о помощи после того, как над ней якобы «надругались иностранные граждане».

Это, как считают в ГКНБ, затронуло бы «национальные патриотические чувства» местного населения и спровоцировало представителей «неорганизованной молодежи страны» на выступления. К ним вскоре присоединились бы «специально подготовленные боевые группы» с оружием , которые провоцировали бы драки и погромы «в местах работы и жительства иностранцев». Кроме того, планировались провокации в отношении представителей власти и правоохранительных органов.

В ГНКБ Киргизии полагают, что все эти действия «должны были дискредитировать органы управления страны» и «вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией».

Все участники группы установлены, часть из них задержана. Еще часть находится за пределами страны, «предположительно, в ОАЭ» — они должны были управлять событиями дистанционно. Имена и фамилии участников заговора в интересах следствия не разглашаются.

«Спутник Кыргызстан» уточняет, что правоохранительные органы вели разработку преступной группы с начала года.

«Следует отметить, что подобные методы достижения своих целей в угоду нездоровым амбициям свидетельствуют о глубокой эгоистичности участников планировавшейся акции», — подчеркнули в госкомитете.

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Предыдущие попытки

В ГНКБ Киргизии утверждают, что предотвращенные события должны были напоминать погромы, произошедшие в Бишкеке в мае 2024 года. Тогда бытовой конфликт между киргизами и проживавшими в хостеле индусами и пакистанцами перерос в драку с последующими волнениями и митингами. Поводом стало то, что иностранцы курили возле пиццерии, что не понравилось местным. Пострадали несколько десятков человек.

После этого в интернете стала распространяться информация о том, что полиция якобы несправедливо относится к одной стороне конфликта (киргизам) и слишком лояльно – к другой (индийцам и пакистанцам). Это привело к массовым выступлениям с перекрытием дорог в столице республики.

После этого председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев признал, что требования митингующих имеют некоторые основания. Из Киргизии были выдворены полторы тысячи незаконно находящихся в стране граждан Пакистана и тысяча граждан Бангладеш. Волнения сошли на нет.

Кроме того, в июле 2024 года спецслужбы Киргизии уже обезвреживали группировку, планировавшую государственный переворот. Как сообщало издание АКИpress, злоумышленники «вынашивали планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».