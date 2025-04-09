Сотрудники МЧС в Москве спасли троих утопающих

В Москве сотрудники экстренных служб спасли из воды трех человек. Об этом сообщает МЧС Москвы.

Инцидент произошел в районе Малого Москворецкого моста. Трое человек оказались в воде, и им на помощь пришли сотрудники МЧС. Спасатели с помощью лестницы вытащили утопающих из водоема и передали их медикам для осмотра.

До этого в столице из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину. В экстренные службы сообщили, что пострадавший находится в воде. После прибытия на место происшествия спасателям пришлось использовать для вызволения мужчины штурмовую лестницу и веревку. Его удалось поднять из воды, после чего пострадавшего начали осматривать врачи скорой помощи.

Ранее россиянин не выжил, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку.