«Это не донос»: депутат Госдумы попросил выяснить, иноагент ли Ургант

Минюст проверяет, может ли включить телеведущего Урганта в реестр иноагентов

Минюст России изучает возможность включения телеведущего Ивана Урганта в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС. Основанием для проверки стало обращение депутата Госдумы Николая Новичкова. Он обвинил Урганта в том, что тот якобы зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель в сфере шоу-бизнеса. Сам Ургант опроверг это сообщение и в целом выразил недоумение такими инициативами народного избранника.

Министерство юстиции проводит контрольные мероприятия для выявления в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, сообщил ТАСС со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ — ответ на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова (»Справедливая Россия — За правду»).

Кто и за что требует признать Урганта иноагентом

Письмо в Минюст было отправлено депутатом Госдумы, доктором экономических наук, профессором Николаем Новичковым 18 марта 2025 года. В нем он сообщал, что, по данным СМИ, «известный российский деятель телевидения, кино и шоу-бизнеса Иван Андреевич Ургант зарегистрировался на территории Французской республики (недружественного государства) как индивидуальный предприниматель».

На этом основании он просил Минюст «рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом».

С аналогичным предложением депутат Новичков выступал в январе 2023 года. В тот раз на пресс-конференции в НСН он сообщил, что его возмутила контекстная реклама с участием Урганта, которую он увидел в «Яндексе».

«Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — говорил депутат в 2023 году.

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Что говорит Новичков сейчас

В комментарии для «Осторожно Media» Николай Новичков подтвердил, что, действительно, обратился в Минюст с просьбой проверить Ивана Урганта на иностранное влияние. Он подчеркнул, что не располагает какими-либо конкретными сведениями о нарушении телеведущим закона.

«Я просто исхожу из того, что молчуны и ждуны, которые сидят и ждут окончания специальной военной операции и надеются на продолжение своей экономической деятельности, они заслуживают особого внимания. Чем они занимаются, как зарабатывают, на какие средства живут, какие планы имеют. Поэтому пусть компетентные органы проверят», — сказал он.

По его словам, «если человек ведет себя патриотично, поддерживает специальную военную операцию, то ему нечего бояться». Предположение о том, что инициативу можно рассматривать как донос, он сам же и опроверг.

«Это не донос, это желание разобраться», — отметил депутат Новичков.

Что говорит Ургант

Иван Ургант отреагировал на сообщения о возможности признания его иноагентом, написав пост в Telegram. В нем он опроверг «грохочущий концерт периодической прессы» с информацией о найденном у него во Франции ИП.

«Итак, в быстром темпе — не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода!» — написал он.

Ургант уточнил, что сейчас находится в Центральном административном округе Москвы и идет гулять со своими собаками.

В 2023 году, отвечая на аналогичную инициативу депутата Новичкова о признании его иноагентом, Ургант заявил НСН:

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять».

Где сейчас Ургант и чем он занят

С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине. В эфире других российских телеканалов его также нет.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал», но картине не дали прокатного удостоверения.

Летом и осенью 2024 года Иван Угрант и телеведущий Владимир Познер проехались по городам Европы (Франция, Германия, Испания) с серией выступлений «Путешествия Познера и Урганта».

В феврале 2025 года Иван Ургант объявил о серии концертов «Живой Ургант». Ближайшие выступления пройдут в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте. В описании указано, что «ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван, наконец-то, научился импровизировать».

В России периодически появляются сообщения о возвращении Урганта на телевидение, но они так и остаются слухами.