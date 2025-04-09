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Ученые разгадали загадку формирования звездных скоплений

Nature: обнаружено слияние звездных скоплений в ядрах карликовых галактик
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NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Международная команда ученых выяснила, что звездные скопления в ядрах галактик — самые плотные системы звезд, встречающиеся в природе, — могут образовываться путем слияния меньших скоплений, когда те мигрируют в центр галактики. Работа опубликована в журнале Nature.

Во Вселенной карликовые галактики встречаются чаще, чем другие типы. В них содержится в сотни раз меньше звезд, чем в Млечном Пути, и они считаются основой для формирования более крупных и массивных галактик.

Долгое время наличие компактных звездных скоплений в центрах карликовых галактик вызывало дискуссии среди ученых. Одни предполагали, что такие системы формируются в результате слияния глобулярных скоплений, в то время как другие выдвигали альтернативные теории.

В ходе исследования почти 80 карликовых галактик, проведенного с помощью космического телескопа Хаббл, были обнаружены уникальные объекты с необычными ядрами. У некоторых галактик в центре были выявлены два скопления, расположенные очень близко друг к другу, в то время как у других были замечены слабые световые потоки, исходящие из ядра.

Подробный анализ показал, что они образовались в результате слияния. Чтобы подтвердить этот вывод, команда исследователей провела компьютерное моделирование, имитирующее процессы слияния звездных скоплений с разными массами и динамикой. Модели показали, что в случае слияния скоплений с существенной разницей в массе действительно образуются длинные световые «хвосты», видимые лишь на короткое время в ходе событийного процесса, длительность которого не превышает 100 миллионов лет.

По мнению ученых, новые данные подтверждают, что процесс слияния скоплений действительно играет ключевую роль в развитии ядер карликовых галактик и помогает объяснить, как эти древние структуры эволюционировали на протяжении миллионов лет.

Ранее впервые были созданы голограммы, с которыми можно взаимодействовать.

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