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Цена биткоина подросла на фоне слов Трампа о пошлинах

Стоимость биткоина возросла на фоне приостановки действия пошлин США
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Pexels

Стоимость криптовалюты биткоина начала расти на фоне приостановки действия пошлин Соединенных Штатов в отношении некоторых стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию площадки Binance.

Отмечается, что около 20:18 мск криптовалюта дорожала на 1,49% и стоила $78,310 тысячи, а к 21:00 мск рост ускорился на 6,87% и цена биткоина достигла $82,485 тысячи.

9 апреля президент США Дональд Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Тарифы в отношении Китая продолжат действовать. Сегодня Вашингтон повысил их до 125%.

В конце марта ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли заявлял, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч. По его словам, макроэкономическая ситуация в мировой экономике, обострившаяся из-за усиления торгового противостояния США, Канады, Китая и Евросоюза, станет главным фактором, влияющим на курсы основных криптовалют на крипторынке. Эксперт подчеркнул, что инвесторы стараются перевести капитал в золото, которое достигло максимальных значений, превысив $3 тысячи за унцию.

Ранее сообщалось, что на Украине чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту.

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