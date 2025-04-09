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Папа Римский внезапно встретился с королем и королевой Британии

Папа Римский поздравил короля и королеву Британии с годовщиной свадьбы
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Fabrizio Maffei/Shutterstock

Папа Римский Франциск неожиданно провел встречу с британской королевской семьей — королем Карлом III и его супругой Камиллой. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на Службу печати Святого престола.

«Папа Франциск встретился в частном порядке с Их Величествами <...>. В ходе встречи папа выразил свои наилучшие пожелания <...> по случаю годовщины их свадьбы и ответил взаимностью на пожелания Его Величества о скорейшем выздоровлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча должна была состояться еще в марте, однако ее перенесли из-за состояния здоровья понтифика.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием толпы и благословением.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

Ранее сообщалось, что папа Римский поблагодарил россиян за подарок и молитвы.

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