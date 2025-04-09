Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2026

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл раскрыл, что организация обсуждает вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Его слова приводит ТАСС.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

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