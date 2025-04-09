Стали известны сроки возвращения Захаряна

Агент: Захаряна не стоит ждать в нынешнем сезоне на поле

Агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что футболист не появится на поле в этом сезоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

16 марта у Захаряна случился рецидив старой травмы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Александр Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры.