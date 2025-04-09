Пасха в 2025 году: дата, история и традиции главного православного праздника

Пасха — важнейший христианский праздник, который символизирует победу жизни над смертью и отмечается с особой радостью и торжественностью. В 2025 году православная Пасха совпадает с католической, празднование состоится в первый воскресный день после апрельского полнолуния. Какие традиции следует соблюдать в этот день, что можно и что нельзя делать в пасхальную неделю — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают Пасху в 2025 году

Дата празднования Пасхи установлена согласно древней системе расчета, основанной на принципе «первое воскресенье после полнолуния», наступающего после весеннего равноденствия, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

20 апреля отмечается Пасха в 2025 году

Православная и католическая Пасха

Несмотря на то, что у православных и католических церквей существуют различия в подсчете дат, в 2025 году празднование Пасхи у православных и католиков приходится на один и тот же день.

Почему? Совпадение дат объясняется особенностями календарных расчетов: православные используют юлианский календарь, а католики — григорианский. Чаще всего эти различия приводят к разным датам празднования Пасхи, но 2025 год стал исключением из правил.



Для православных Пасха — кульминация Великого поста и главный праздник. Для католиков это также главное событие церковного года. И православная, и католическая церковь в этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой.

Другие христианские конфессии, например, протестантские, тоже отмечают Воскресение Христово.

Подготовка к Пасхе начинается задолго до 20 апреля. Празднику предшествует строгий пост, молитвы и покаянные богослужения. За неделю до Пасхи этот период называется Страстной неделей, или Страстной седмицей начинается период самых строгих ограничений. Верующие в эти дни вспоминают последние часы земной жизни Иисуса Христа, его распятие и погребение.

Страстная неделя Великого поста в 2025 году: традиции и значение каждого дня Страстная неделя — один из важнейших периодов календаря православных верующих, когда вспоминаются... 04 апреля 18:03

Почему Пасху каждый год празднуют в разные дни

Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре, отметил клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Пасха входит в число переходящих праздников.

«Есть праздники, которые имеют постоянную дату — например, Рождество Христово, которое отмечается 7 января каждый год. Такие церковные праздники неизменно приходятся на один и тот же день. Однако дата некоторых праздников, и Пасхи в нашем случае, зависит от ряда условий», — рассказал Николай Конюхов.

Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и родительские субботы Православный календарь, включающий важные праздники и церковные события, определяет ритм духовной жизни... 11 декабря 14:50

С чем связаны сложности вычисления даты Пасхи?

Солнечный и лунный календари. Расчет дат основан на сочетании солнечного цикла (день весеннего равноденствия) и лунного цикла (полнолуние). Так, весеннее равноденствие по традиционной пасхалии фиксируется 21 марта (по григорианскому календарю), но для православных праздников используются расчеты по юлианскому календарю.

Эпоха Александрийского епископа. В древности точную дату пасхального полнолуния определял епископ Александрийский, а его методика легла в основу вычислений, которые до сих пор используются во всех христианских церквях.

Влияние календарных реформ. В XVI веке Папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, что привело к изменению дат Пасхи для католиков. В XXI веке разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней, но в 2025 году все сходится и праздник отмечается одновременно.

Таким образом, первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху «переходящим праздником».

close MARKOFIT PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Во-первых, дата Пасхи определяется от иудейской Пасхи (Песаха): православный праздник всегда должен наступать позже Песаха, чтобы сохранять последовательность событий, описанных в Евангелии. Во-вторых, дата Пасхи зависит от дня весеннего равноденствия, так как она вычисляется по лунно-солнечному календарю. Из-за того что фазы Луны и, соответственно, иудейская Пасха, смещаются из года в год, меняется и дата празднования православной Пасхи. Вместе с Пасхой сдвигаются все переходящие праздники, такие как Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Николай Конюхов священник

История и значение Пасхи

Пасха — один из древнейших праздников христианства, который берет свое начало еще в Ветхом Завете. В иудаизме Песах отмечается в память об исходе евреев из Египта. Слово «Песах» означает «прошел мимо», что символизирует чудесное избавление народа от гибели через обряд, когда ангел смерти проходил мимо домов помазанных кровью агнца (Исход 12:1-14).

От Ветхого Завета к Новому Завету

Во время Тайной Вечери Иисус Христос произнес слова и совершил действия, которые поменяли смысл праздника. Он установил таинство Евхаристии. Его распятие и последующее Воскресение стали основными актами спасения человечества. Это дало новое понимание смысла пасхальной жертвы.

Победа жизни над смертью. Воскресение Христа — самое важное событие, которое символизирует спасение человечества и искупление его грехов. Как гласит один из центральных стихов Нового Завета: «Если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и умерших в Нем Бог приведет с Ним» (1 Фессалоникийцам 4:14).

Символы новой жизни. Воскресение Христово означает, что смерть — это не конец, а начало новой жизни во Христе. Оно дает надежду на обретение Царства Божьего после смерти. Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении.

Значение для православных верующих

Для православной церкви Пасха — главный праздник, объединяющий всю церковь. Через богослужения, молитвы и торжественные обряды верующие чувствуют внутреннее обновление, а слова «Христос воскресе!» становятся призывом к вере и любви. Ожидание праздника помогает пережить Великий пост и подготовиться к встрече с чудесным Воскресением.

История Пасхи напоминает верующим христианам, что смысл праздника заключается не только в ритуале, но и в глубоком духовном переживании — в том, что Христос воскрес, и благодаря Его жертве мир получил возможность для спасения и вечной жизни.

Традиции Пасхи

Пасха — это не только важнейший религиозный праздник, но и время особых традиций, которые соблюдаются веками.

Пасхальное богослужение

Пасхальное богослужение — центральное событие пасхальной ночи, в которое включены торжественные молитвы, песнопения и литургические обряды. Оно начинается в пасхальную ночь и продолжается до раннего утра.

close Foto_Nikata/Shutterstock/FOTODOM

Пасхальное приветствие

Одна из самых важных традиций — обмен пасхальными приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Эти слова считаются не просто поздравлением, а выражением веры, духовного единения и, согласно легенде о Марии Магдалине, радости по поводу чуда Воскресения.

Пасхальный огонь

Пасхальный, или Благодатный, огонь — один из самых ярких символов Пасхи. Он олицетворяет свет Воскресения, побеждающий темноту и смерть. Согласно древним преданиям, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь, который никто не зажигает, а он появляется чудесным образом. Этот огонь затем используется для зажигания пасхальных свечей в храмах по всему миру.

Когда и где сходит Благодатный огонь Благодатный огонь ежегодно сходит накануне, как правило, за день до православной Пасхи. Значит, в 2025 году это произойдет 19 апреля.



Церемония схождения традиционно проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыню возвели именно на месте погребения и последующего воскрешения Иисуса Христа.



С 2003 года Благодатный огонь прямым авиарейсом доставляют в Москву, а именно в храм Христа Спасителя, чтобы успеть к началу пасхальной службы. Из столицы огонь развозят по тысячам храмов по всей России.

Схождение Благодатного огня: как и когда проходит церемония и почему она окутана тайной Ежегодно в преддверии православной Пасхи в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня... 01 мая 09:22

Крестный ход

Крестный ход — это праздничная процессия, которая проводится в пасхальные дни, как правило, сразу после богослужения. Он символизирует путь верующих по стезе Христовых страстей. Во время крестного хода священники и прихожане с зажженными свечами идут вместе, неся крест, что напоминает о пути Спасителя к Голгофе и его жертве за спасение мира.

Пасхальный звон

Пасхальный звон — важный элемент праздника в православной традиции. Звон колоколов символизирует радость, торжественность и пробуждение, объявляя миру о чуде Воскресения. Его звучание словно разгоняет тьму, напоминая каждому, что смерть побеждена, а жизнь возрождается.

Обычно в пасхальное утро после литургии, когда звучат радостные приветствия «Христос воскресе!», начинается звон колоколов. Он сопровождается пасхальными песнопениями и символизирует вознесение духа, обновление и радость, а также торжество Воскресения над смертью. Звон создает праздничное настроение как в храме, так и за его пределами.

Пасхальная трапеза

«В большие праздники всегда была особая праздничная трапеза, которая отличалась от того, что люди вкушают во все остальные дни. И Пасха — в числе таких особенных дней со своими традициями», — подчеркнул священник.

Пасхальное окрашивание яиц

Традиция красить яйца — одна из самых узнаваемых и любимых. Еще с древнейших времен яйцо символизировало новую жизнь, возрождение и плодородие. До появления христианства многие народы использовали яйца в обрядах, связанных с весенним обновлением природы.

С распространением христианства яйцо стало символом воскресения Иисуса Христа. Как гласит предание, Мария Магдалина принесла обычное яйцо в дар римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном Воскресении.

Мария Магдалина преподнесла императору яйцо, символизирующее смысл жизни, и сказала, что Христос воскрес. Она стала первой, кто обратился к нему с этой пасхальной фразой, которую мы слышим до сих пор. Император не поверил в чудо воскресения человека и заметил, что он больше верит в то, что яйцо сможет покраснеть, нежели в возможность воскрешения. И именно в этот момент белое яйцо преобразилось и стало красным прямо на его глазах, что стало знаком Божьей Тайны. Николай Конюхов священник

В пасхальном контексте яйцо символизирует замкнутый гроб Христов, из которого чудесным образом произошло чудо Воскресения. Раскрашенное яйцо — это не просто украшение, это знак обновления, новой жизни и надежды на спасение. Именно поэтому традиция красить яйца стала таким важным элементом празднования: это напоминает верующим о том, что смерть побеждена, а жизнь обрела истинное значение.

Сегодня традиция красить яйца принимает разнообразные формы. В пасхальные дни проходят мастер-классы по росписи яиц. Открываются творческие мастерские, где можно создать уникальные работы с использованием техник декупажа, росписи акриловыми красками или натуральными красителями.

Приготовление куличей

Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника. Он олицетворяет тело Христово, которое было принесено в жертву ради спасения человечества. Традиция выпекания куличей уходит корнями в древние времена, когда хлеб считался священным даром, а его приготовление — ритуалом, объединяющим семью. На Пасху этот хлеб освящают в церкви, что придает ему особый статус.

«Кулич — это праздничный хлеб, символизирующий то угощение, которым делились ученики с Господом во время Тайной вечери после Его Воскресения. Согласно Евангелию, после Воскресения Христос встречался со своими учениками за общей трапезой, и даже после Вознесения ученики оставляли для Него место за столом и клали хлеб на том месте, где Он сидел. Таким образом, кулич — особый хлеб, посвященный Христу. Он служит напоминанием о священных трапезах, разделенных между Спасителем и Его последователями», — объяснил Николай Конюхов.

close SKORIKOVA TATIANA/Shutterstock/FOTODOM

По словам собеседника «Газеты.Ru», кулич готовится по особым правилам: для него используют только натуральные ингредиенты, соблюдают технологию замеса теста, требуется время для его расстойки и выпекания. Именно этот длительный процесс символизирует ожидание чуда Воскресения. Кулич напоминает о Божьей милости и о том, как из самых простых ингредиентов может родиться нечто прекрасное и священное.

Христос учил, что приготовление кулича символизирует развитие Царствия Божия в душе человека. Все начинается как маленькое семечко веры, которое со временем прорастает, набираясь силы и превращаясь во что-то великое. Через свою смерть и Воскресение Христос показал путь духовного возрождения и движения вверх, к свету и истине. Таким образом, процесс приготовления кулича становится ярким напоминанием о том, как маленькое зернышко веры способно превратиться в мощное проявление Божьей благодати. Николай Конюхов священник

Приготовления творожной пасхи

Творожная пасха — еще одно важное блюдо, которое занимает особое место на пасхальном столе. Ее форма, часто напоминающая гробницу, символизирует пустоту гроба после Воскресения. Творог, как основной ингредиент, олицетворяет чистоту и новую жизнь, а сладость пасхи — радость и благодать воскресения. Это блюдо готовят по старинным рецептам, украшая его орехами, изюмом, цукатами и красиво оформляя крестами и другими религиозными символами.

Освящение пасхальных блюд

Еще один важный обряд — освящение пасхальных блюд. За несколько часов до начала пасхальной службы верующие приносят в церковь приготовленные куличи, яйца, творожную пасху и другие блюда. Освященные продукты становятся символом общности, богатства духовной жизни и дарования Божьей благодати, что не остается незамеченным на пасхальном столе.

Что можно и что нельзя делать на Пасху

Пасха — время радости, возрождения и духовного обновления. Соблюдение определенных правил помогает сохранить праздничный настрой и уважение к священному событию.

Что можно делать

Посещать богослужения. В пасхальные дни важно участие в ночной литургии, крестном ходе и праздничном освящении пасхальных яств. Это позволяет ощутить глубокий духовный смысл праздника и прикоснуться к традициям, передающимся из поколения в поколение.

Собираться с родными и близкими. Пасха — это отличный повод для семейных встреч: совместная пасхальная трапеза, обмен теплыми словами и пожеланиями, а также чтение молитв.

Готовиться к Пасхе. За несколько дней до праздника принято украшать дом, готовить пасхальные блюда, красить яйца и выпекать куличи. Эта традиция символизирует духовное обновление и чистоту сердца.

Помогать нуждающимся. Пасха — время милосердия, когда полезно делать добрые дела, помогать нуждающимся и проявлять заботу о близких.

close De Visu/Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать

Посещать мирские развлечения. В пасхальные дни не рекомендуется участвовать в шумных мероприятиях, гуляньях и светских забавах, отвлекающих от духовного содержания праздника. Главное — сохранить радость и мир в душе, подчеркнул Николай Конюхов.

Отказываться от чтения молитв, посещения богослужений. Пасха — время молитвы, чтения священных текстов и размышлений о жертве Спасителя. Нельзя забывать об этих аспектах, поскольку они — сердцевина праздника.

Тяжело трудиться. Пасхальная неделя — время отдыха и радости. Рекомендуется воздержаться от чрезмерной физической активности и тяжелой работы, чтобы уделить достаточно времени духовной составляющей праздника.

Игнорировать церковные запреты. Так, на Пасху не принято поминать усопших — для этого есть отдельные дни, например, Радоница. Такие действия могут нарушить сакральное разделение радостной и траурной составляющих христианского календаря.

Ссориться и создавать негатив. Пасха — светлый праздник любви и примирения. Любые конфликты и негативные эмоции, по словам клирика, отталкивают от истинной радости, которую дарит Воскресение Христово.

«Верующим христианам было бы неправильно провести этот день, не окунувшись в пасхальную радость, проигнорировав главный праздник и продолжая заниматься обычными делами, как будто его нет. Если человек истинно христианин, то он стремится провести пасхальную ночь или утро в храме, побыть вместе с родными и близкими и разделить праздничную трапезу. В этот день странно ходить с хмурым лицом, унывать и жаловаться. Правильно воспринимать праздник радостно — возликовать, чтобы сердце наполнилось весельем и прославило воскресшего Спасителя», — заключил священник.