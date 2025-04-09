Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, «не привлекая внимания»

Китай якобы желает заключить с США торговую сделку, но не знает, как подступиться к этому, «не привлекая внимания», заявил в ходе пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как этого добиться и не привлекать внимание. <...> Председатель Си [Цзиньпин] — гордый человек. Я очень хорошо его знаю, и они не знают, как к этому подступиться», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас США зарабатывают на пошлинах с Китаем $2 млрд в день.

9 апреля Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Тарифы в отношении Китая продолжат действовать. Сегодня Вашингтон повысил их до 125%.

До этого министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США. Причиной для предостережения в ведомстве назвали проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее министр финансов США отказался называть конфликт с Китаем торговой войной.