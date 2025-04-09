Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, «не привлекая внимания»

Трамп: Китай хочет заключить сделку с США и не привлечь внимание
close
Jonathan Ernst/Reuters

Китай якобы желает заключить с США торговую сделку, но не знает, как подступиться к этому, «не привлекая внимания», заявил в ходе пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как этого добиться и не привлекать внимание. <...> Председатель Си [Цзиньпин] — гордый человек. Я очень хорошо его знаю, и они не знают, как к этому подступиться», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас США зарабатывают на пошлинах с Китаем $2 млрд в день.

9 апреля Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Тарифы в отношении Китая продолжат действовать. Сегодня Вашингтон повысил их до 125%.

До этого министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США. Причиной для предостережения в ведомстве назвали проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее министр финансов США отказался называть конфликт с Китаем торговой войной.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами