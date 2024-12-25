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Sweet Dreams для бунтарки: Энни Леннокс — 70

Бывшей вокалистке Eurythmics Энни Леннокс исполнилось 70 лет

Энни Леннокс родилась 25 декабря 1954 года в шотландском городе Абердин. Прежде всего она известна как вокалистка дуэта Eurythmics, в который входил также Дэйв Стюарт. Их хит Sweet Dreams (Are Made of This) хотя бы на слух знают если не все, то большинство. Леннокс включена в список «100 величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone». Ее считают одним из самых успешных музыкантов, тиражи ее записей по всему миру превысили 80 млн.

Творческие наклонности проявились у Энни еще в детстве: она играла на фортепьяно и флейте, писала стихи, рисовала. Это привело ее в Королевскую музыкальную академию — учебу, которую она бросила за несколько недель до вручения диплома, так как была не уверена в правильности выбранного музыкального пути. Некоторое время ей пришлось трудиться продавщицей и официанткой, пока случай не привел ее в группу The Tourists, в которой играл и Дэйв Стюарт.

В 1980 году они создали дуэт Eurythmics, и после премьеры песни Sweet Dreams (Are Made of This) их ждал оглушительный успех. Композиция быстро взлетела на верхние строчки мировых чартов и по сей день остается ее визитной карточкой. Фото Леннокс с оранжевыми волосами было размещено на обложке журнала Rolling Stone — что говорило о признании в мире популярной музыки.

После распада дуэта в 1990 году Леннокс начала сольную карьеру и спустя два года выпустила альбом Diva, удостоившийся сразу нескольких музыкальных наград. Всего в ее «копилке» шесть сольных альбомов, ни один из которых не прошел незамеченным у публики.

В 2003 году Леннокс приняла участие в записи саундтрека к фильму «Властелин колец: Возвращение короля», исполнив песню Into the West, написанную Говардом Шором. За нее они получили «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Леннокс много занималась благотворительностью. В 2010 году за распространение информации о СПИДе в Африке она стала кавалером Ордена Британской империи. Сама она прокомментировала это иронично, заявив, что она бунтарка, «поэтому либо я сделала что-то ужасно правильное, либо они сделали что-то ужасно неправильное».

Последний на сегодняшний день альбом Леннокс под названием Nostalgia был выпущен в 2014 году.

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