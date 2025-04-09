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Мужчина с ножом ворвался в российский магазин и потребовал главу города

В Челябинске мужчина с ножом напал на продавщицу и требовал главу города
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Shutterstock

В Челябинске мужчина с ножом ворвался в магазин, напал на продавщицу и требовал главу города. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на северо-западе города. Мужчина с ножом вошел в торговую точку и напал на продавца, сотруднице пришлось отбиваться от агрессора с помощью стула. При этом дебошир требовал на место главу города.

Вскоре в магазин прибыли сотрудники ЧОПа и правоохранители. Нападавшего скрутили и увезли в отдел полиции.

До этого в Якутии пьяный мужчина напал на сельского главу и устроил дебош в изоляторе. Он пробил стену камеры, оказавшись в соседнем помещении, где спал другой задержанный. Дебошир также оказал неповиновение стражам порядка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранта поместили под домашний арест.

Ранее уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части и попал на видео.

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