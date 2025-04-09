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В МИД РФ объяснили противоречивые заявления Макрона перепадами погоды

Захарова: заявления Макрона связаны с перепадами атмосферного давления
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France Televisions/Reuters

Противоречия в высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона, который был готов вести переговоры с РФ от лица Европы, а затем выдвинул идею защитить ее от России французским ядерным оружием, могут быть вызваны перепадами атмосферного давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что до того, как «ядерный Оле-Лукойе» начал раскрывать ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров по поводу украинского конфликта.

Однако на следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что Франция готова «всех победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты», заключила дипломат.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, Макрон заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе».

Кроме того, французский лидер заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее стало известно о наличии у Макрона коробки с необычным содержимым.

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