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Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран

Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран
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Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Исходя из того факта, что более 75 стран призвали представителей Соединенных Штатов к переговорам по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и неденежных тарифов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%», — отметил он.

Приостановление действия пошлин «вступает в силу немедленно», добавил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

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