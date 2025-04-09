Польский активист облил краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы

В Варшаве местный экоактивист облил краской памятник жертвам авиакатастрофы, случившейся под Смоленском. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (12:30 мск). Мужчина залез на вершину памятника, облив его перед этим красной краской. Он запустил оттуда прямую трансляцию, в ходе которой представился активистом польского движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение»).

По данным журналистов, активист просидел на вершине монумента несколько часов, не выключая стрим. Памятник окружила полиция, которая пытается безопасно снять вандала с монумента.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

В июле 2024 года в городе Новограде снесли памятник польско-советского «Братства по оружию». Как писали СМИ, к монументу подогнали экскаватор и с его помощью сделали подкоп под фундамент. После этого объект повалили и начали разрушать пневматическими молотами.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что в республике нетронутыми остались всего несколько десятков памятников советским воинам.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.