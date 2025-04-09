Apple планирует перенести предприятия по сборке продукции в США

Компания Apple планирует перенести предприятия по сборке продукции из Китая в США из-за пошлин. Об этом сообщает Reuters.

«Luxshare ведет переговоры с клиентами о вариантах реагирования на пошлины США путем переноса большего количества производства за пределы Китая, в том числе в США», — передало агентство.

Сообщается, что такие планы были озвучены после разговора председательницы совета директоров китайской компании-сборщика продукции Apple Luxshare Ван Лайчунь с аналитиками. При этом отмечается, что Luxshare экспортирует в США лишь малую долю готовой продукции и рассматривает увеличение инвестиций в страны Юго-Восточной Азии.

До этого министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».