В Маврикии задержали бывших главу центробанка и министра финансов

В Маврикии задержали бывшего главу минфина Ранганадана Падаяши и экс-руководителя центробанка государства Харвеша Сиголама. Об этом сообщил портал Defimedia.

По данным журналистов, мужчин подозревают в причастности к хищению 300 млн рупий ($6,6 млн) у дочерней компании центробанка Mauritius Investment Corporation. Отмечается, что уже 10 апреля Падаяши предстанет перед судом.

До этого сообщалось о задержании бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина. Его подозревают в хищении денежных средств в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Уточнялось, что он мог действовать в интересах коммерческой организации, которой выделялись средства на реализацию проекта в Семилукском районе.

Кукин ушел с должности замминистра 23 августа 2024 года.

Ранее Трамп утвердил решение о передаче Британией архипелага Чагос Маврикию.