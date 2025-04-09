Еврокомиссия отказалась продлевать действие торговых льгот, истекающих в июне, которые позволяют Киеву поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

«Продление [торговых льгот] невозможно», — отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

По его словам, Еврокомиссия работает над новой системой тарифных квот.

4 апреля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о возможности возобновления переговоров с США о заключении соглашения о свободной торговле с взаимным обнулением пошлин. По его словам, Украина неоднократно обращалась к США с подобной инициативой. Импорт американских товаров значительно превышает экспорт, поэтому обнуление пошлин является для Украины важным фактором развития экономики, добавил он.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина может столкнуться с гиперинфляцией в случае прекращения финансовой помощи из Вашингтона. Если бы Киев не получал американскую финансовую помощь «в критические моменты», то Украина бы уже давно столкнулась с серьезными экономическими проблемами, подчеркнул он. Кроме того, страну не спасут деньги и военные поставки из Евросоюза, добавил Меркурис.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.