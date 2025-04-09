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Украина до сих пор не сформировала команду для переговоров с США по ресурсам

Шмыгаль: Киев до сих пор не сформировала команду для переговоров по недрам с США
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Nathan Howard/Reuters

Украина до сих пор не сформировала делегацию из представителей страны, которая уже в конце недели должна отправиться в США в целях переговоров по ресурсному соглашению с Вашингтоном. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«На данный момент Украина формирует специальную делегацию на техническом уровне. Мы также сотрудничаем с международными юридическими компаниями, и мы отправим нашу делегацию вместе с юристами в США в конце этой недели», — отметил он.

До этого Шмыгаль заявлял, что у Украины есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Ранее Украина выделила $2,7 млн на подготовку сделки с США.

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