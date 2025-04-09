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Дипломат заявил, что Россия рассчитывает на преодоление первопричин украинского конфликта

Дипломат Бушуев: РФ рассчитывает на преодоление первопричин конфликта на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

В предложенных США схемах урегулирования конфликта на Украине нет решения проблем, связанных с его первопричинами, но Москва рассчитывает, что это удастся преодолеть. Об этом сообщил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев, пишет РИА Новости.

«В предложенных американскими партнерами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть», — отметил он.

Бушуев обратил внимание на то, что в одночасье невозможно распутать «сложнейший клубок, в который превратился украинский кризис». При этом он добавил, что РФ серьезно воспринимает предлагаемые администрацией президента Дональда Трампа модели и решения по Украине.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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