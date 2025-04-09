Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ вместе с игуменом Викентием захватили храм УПЦ под Киевом

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) выгнали из Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РПЦ.

«8 апреля 2025 года произошел захват сторонниками «ПЦУ» Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии «ПЦУ» «игумен» Викентий Козак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг на территории церкви проведут субботник, а 13 апреля ПЦУ планирует провести в храме первое богослужение.

До этого в Киевской области был захвачен Свято-Пантелеимоновский храм. В присутствии правоохранителей представители ПЦУ повредили замок боковой двери и проникли в церковь.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа 2024 года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей.

Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее сообщалось, что у стен Киево-Печерской лавры заметили человека с топором.