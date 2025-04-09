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Названы две лучшие серии первого раунда Кубка Гагарина

Тренер Буцаев: предполагал битву «Автомобилиста» с «Авангардом»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккеист Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Альбервилля-92 и бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал две самые интересные серии завершившегося первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Предполагал, что будет такая битва в серии «Автомобилист» — «Ак Барс», но и «Сибирь» оказала достойное сопротивление «Салавату Юлаеву». Ну и, опять же, «Адмирал» пощекотал нервы Челябинску», — считает Буцаев.

Противостояния «Автомобилиста» с «Ак Барсом» и «Салавата Юлаева» с «Сибирью» завершились в семи матчах. «Салават Юлаев» выиграл решающую встречу на своем льду (2:1), а «Ак Барс» победил в гостях во втором овертайме (3:2) в самой долгой седьмой игре в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Вышедший с восьмого места на Востоке «Адмирал» из Владивостока смог зацепить две победы в противостоянии с лучшей командой конференции челябинским «Трактором» (2-4).

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