В отношении экс-директора «Азбуки вкуса» возбудили уголовное дело о растрате

В отношении экс-директора «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского возбудили уголовное дело о растрате и организации преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Также фигурантами нового уголовного дела стали бывшие совладельцы «Азбуки вкуса» Павел Масловский и Светлана Безрукова. Уведомления о возбуждении уголовного дела и предъявлении нового обвинения троим обвиняемым вручили в зале суда сразу после оглашения приговора. 9 апреля суд приговорил Якубовского к восьми годам заключения.

До этого суд взыскал с экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского свыше $53 млн по искам.

Уголовное дело против Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

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