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ВТО назвала последствия разделения мировой экономики на два блока

ВТО: разделение мировой экономики на два блока сократит ВВП почти на 7%
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Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Глобальный валовой внутренний продукт может сократиться почти на 7% в случае разделения мировой экономики на два блока между США и Китаем. Об этом говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованном на сайте организации.

«Разделение мировой экономики на два блока [США и Китай] может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%», — говорится в сообщении.

Глава ВТО подчеркнула, что переориентация торговли остается «непосредственной и насущной угрозой». Она призвала всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам». Кроме того, он объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

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