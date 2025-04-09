Водолазы не нашли следов мазута на морском дне в районе пляжей Севастополя

Водолазы Спасательной службы Севастополя и МЧС России завершили обследование морского дна в районе севастопольских пляжей в поисках следов мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

«По результатам проведенной работы загрязнений не выявлено. Мы продолжаем мониторинг акватории и в случае обнаружения загрязнений убираем все в оперативном порядке», — сообщил губернатор Севастополя.

Развожаев уточнил, что в Минфин России направлены материалы о фактических расходах на выполнение работ по ликвидации последствий ЧС в Севастополе.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Позднее в Росморречфлоте установили, что инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

В Севастополе выбросы мазута фиксировали с 3 января. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

В феврале этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство РФ приложит все усилия, чтобы туристический сезон на Черном море состоялся.

В свою очередь глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень. Глава республики отметил, что выбросов мазута на крымское побережье и в акватории за последнюю неделю не обнаружено.‎

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на отдых в Анапе.