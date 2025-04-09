Заявления Трампа привели к росту фондовых индексов на 10%

Фондовые индексы США резко взлетели после заявлений президента США Дональда Трампа о приостановке действия импортных пошлин для 75 стран. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 6,2% и составил 39979,36 пункта, а значение S&P 500 увеличилось на 6,94% до 5328,47 пункта. При этом значение индекса Nasdaq Composite выросло разом на 9,68% и составило 16745,67 пункта. Этот индекс включает в себя котировки свыше трех тысяч американских и неамериканских корпораций.

До этого Трамп призвал игроков скупать акции на фоне падения их котировок из-за пошлин.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее стало известно, что пошлины против КНР могут оставить США без елок и украшений на Рождество.