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США «немедленно повысили» торговые пошлины в отношении Китая до 125%

Трамп: США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%
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Mark Schiefelbein/AP

США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Учитывая проявленное Китаем неуважение к мировым рынкам, я настоящим заявляю о повышении тарифов, взимаемых Соединёнными Штатами Америки с Китая, до 125% — с немедленным вступлением в силу». – подчеркнул он.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

7 апреля газета New York Post со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предложил США заключить сделку «ноль за ноль». Брюссель выразил готовность отменить пошлины на американские промышленные товары, что могло бы привести к снижению цен на экспортируемую Вашингтоном продукцию, в том числе на автомобили и фармацевтические препараты.

Ранее Amazon отменил заказы на товары из Китая.

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