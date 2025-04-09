В «Почте России» назвали своевременной инициативу о поддержке компании

В «Почте России» назвали своевременной инициативу Минцифры о поддержке компании

В «Почте России» назвали своевременной инициативу Минцифры о поддержке компании. С таким заявлением выступила для ТАСС пресс-служба компании.

«Законодательные инициативы своевременны и значимы для развития «Почты России». Все предложенные меры ориентированы на наших клиентов», — заявили в компании.

В «Почте России» заявили, что доставка корреспонденции, газет и рекламы ее сотрудниками позволит оградить россиян от мошеннических схем и поддельных квитанций.

Также в компании положительно оценили инициативу разрешить продажу безрецептурных термостабильных лекарств в почтовых отделениях, отметив, что это увеличит доступ к лекарствам в тех населенных пунктах, где нет аптек.

До этого сообщалось, что маркетплейсы могут получить возможность доставлять товары через «Почту России».

31 марта 2025 года «Почта России» заявила о троекратном росте чистого убытка госкомпании.

Ранее депутат Миронов призвал решать проблемы «Почты России» не за счет граждан.